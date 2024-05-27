Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali Başladı: %50'ye Varan İndirimler!
Steam'in yeni indirim dönemi olan Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali indirimleri başladı. İşte detaylar!
Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Activision oyunlarından Ubisoft ve 2K oyunlarına kadar pek çok yayıncının oyunları geçtiğimiz aylarda indirimlerle karşımıza çıktı. Şimdi ise açık dünya hayatta kalma oyunları büyük indirimlerle karşımızda.
Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.
Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali adı altında başlayan bu yeni indirim döneminde birçok hayatta kalma oyunu indirimde ve aralarında piyasaya sürüldüğü dönem büyük rekorlar kıran Palworld gibi oyunlar da yer alıyor. İndirimlerin tamamı 3 Haziran TSİ 20.00'a kadar sürecek.
Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali İndirimleri
- Rust - %50 indirimle
18,99$yerine 9,49$
- Valheim - %50 indirimle
19,99$yerine 9,99$
- Sons of the Forest - %30 indirimle
14,99$yerine 10,49$
- Palworld - %10 indirimle
14,99$yerine 13,49$
- Enshrouded - %20 indirimle
14,99$yerine 11,99$
- ARK: Survival Ascended - %20 indirimle
20,99$yerine 16,79$
- Project Zomboid - %33 indirimle
10,49$yerine 7,02$
- The Planet Crafter - %30 indirimle
12,49$yerine 8,74$
- Nightingale - %20 indirimle
14,99$yerine 11,99$
- Terraria - %50 indirimle
5,79$yerine 2,89$
- Survival: Fountain of Youth - %10 indirimle
14,00$yerine 12,60$
- Icarus - %33 indirimle
17,99$yerine 12,05$
Steam'in Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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Peki sizin indirimlerden dikkatinizi çeken oyunlar neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.