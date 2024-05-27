Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali Başladı: %50'ye Varan İndirimler!

Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Activision oyunlarından Ubisoft ve 2K oyunlarına kadar pek çok yayıncının oyunları geçtiğimiz aylarda indirimlerle karşımıza çıktı. Şimdi ise açık dünya hayatta kalma oyunları büyük indirimlerle karşımızda.

Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.

Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali adı altında başlayan bu yeni indirim döneminde birçok hayatta kalma oyunu indirimde ve aralarında piyasaya sürüldüğü dönem büyük rekorlar kıran Palworld gibi oyunlar da yer alıyor. İndirimlerin tamamı 3 Haziran TSİ 20.00'a kadar sürecek.

Steam Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali İndirimleri

Rust - %50 indirimle 18,99$ yerine 9,49$

yerine 9,49$ Valheim - %50 indirimle 19,99$ yerine 9,99$

yerine 9,99$ Sons of the Forest - %30 indirimle 14,99$ yerine 10,49$

yerine 10,49$ Palworld - %10 indirimle 14,99$ yerine 13,49$

yerine 13,49$ Enshrouded - %20 indirimle 14,99$ yerine 11,99$

yerine 11,99$ ARK: Survival Ascended - %20 indirimle 20,99$ yerine 16,79$

yerine 16,79$ Project Zomboid - %33 indirimle 10,49$ yerine 7,02$

yerine 7,02$ The Planet Crafter - %30 indirimle 12,49$ yerine 8,74$

yerine 8,74$ Nightingale - %20 indirimle 14,99$ yerine 11,99$

yerine 11,99$ Terraria - %50 indirimle 5,79$ yerine 2,89$

yerine 2,89$ Survival: Fountain of Youth - %10 indirimle 14,00$ yerine 12,60$

yerine 12,60$ Icarus - %33 indirimle 17,99$ yerine 12,05$

Steam'in Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin indirimlerden dikkatinizi çeken oyunlar neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.