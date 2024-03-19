Steam Yeni Özelliğini Duyurdu: Steam Aileleri Nedir? Beta Sürümüne Nasıl Katılabilirsiniz?

Steam, dün akşam saatlerinde yeni özelliğine dair tüm detayları paylaştığı bir haber yayınladı. Steam Aile Paylaşımı ve Steam Aile Görünümü özelliklerinin yerine gelecek olan "Steam Aileleri" özelliği, erişilebilecek ve oynanabilecek oyunları ebeveynlerin her zaman kontrol altında tutmasını sağlayacak.

Bu özellik en fazla 5 aile üyesi daha davet edilerek kullanılabiliyor. Yani bir aile hesabı en fazla 6 kişilik oluşturulabiliyor. Hesaptaki yetişkinler de çocuklarının oyun kontrollerini hem mobil hem de internet tarayıcısından her zaman kontrol edebiliyor ve yöntebiliyorlar.

Steam Aileleri Özelliğinin Avantajları

Özellik sayesinde aile paylaşımı, ebeveyn kontrolleri ve çocuklardan gelen satın alma talepleri gibi oldukça avantajlı seçeneklere erişim kazanılıyor. Aile paylaşımında, ailenin diğer tüm üyeleriyle paylaşılabilir oyunlara otomatik olarak erişim kazanılıyor.

Bireysel kütüphanelerdeki paylaşılabilir oyunlar, bir diğer aile üyesi tarafından erişilebilir ve oynanabiliyor oluyor. Bu özelliğin en sevilecek olan kısmı da aile kütüphanesinden bir oyun oynarken, kişisel kayıtlı oyunlar oluşturulabileek.

Böylece kişiler kendi Steam başarılarını artırabilecek, atölye dosyaları ve fazlasına bireysel olarak erişme şansı yakalayabilecekler. Aile paylaşımı hesabından herkes farklı bir oyuna aynı anda giriş yapıp oynayabiliyor.

Ebeveyn kontrolleri ise yetişkin üyeleri kapsayan bir özellik oluyor. Küçük yaştaki çocukların hangi oyunları oynayabileceğinden ne zaman oynayabileceğine kadar tüm kontroller bu özellikle sağlanıyor. Yetişkin üyeler bu özellikle şunları yapabilecekler:

Uygun oyunlara erişim izni verebilir.

Steam mağazası, topluluk veya arkadaş sohbetine erişimi kısıtlayabilir.

Saatlik ve günlük oyun süresi sınırlaması uygulayabilir.

Oyun süresi raporlarını görebilir.

Çocuk hesaplarından gelen ek oyun süresi veya özellik erişimi (geçici veya kalıcı) isteklerini onaylayabilir veya reddedebilir.

Parolasını kaybeden bir çocuğun hesabını kurtarabilir.

Steam Aileleri özelliğinin belki de en önemli ve kritik avantajı da çocuklardan gelen satın alma taleplerinin yakından takip edilebilecek olması. Bazen küçük yaşta oyun oynamayı seven kullanıcılar ailelerinin kart bilgilerini kullanarak yüklü miktarda satın alım işlemi gerçekleştirebiliyor. Steam'in yeni özelliği ile bu durum artık önlenebilir olacak.

Steam Aileleri, bir çocuk hesabının ailedeki herhangi birinden oluşturduğu sepet için ödeme yapmasını sistem içerisinden talep edebiliyor. Yetişkin olan üye de satın alma işlemini mobilden de e-posta üzerinden de onaylayarak ödemesini yapabilecek.

Steam Ailesi Beta Sürümüne Nasıl Katılırım?

Steam'in yeni özelliği Steam Aileleri özelliğini herkesten önce test etmek için beta sürümüne katılmanız gerekiyor. Davet edilecek diğer aile üyeleri de aynı şekilde beta sürümüne katılmak için aynı aşamalardan geçerek başvuru yapmaları gerekiyor.

İzlemeni gereken adımlar şu şekilde: