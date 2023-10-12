Steam'de 32 TL'ye Satılan Assetto Corsa %493 Zamlandı!
Steam'in popüler yarış oyunlarından Assetto Corsa ve ek paketlerine %493'lük zam geldi. İşte zam sonrası oluşan fiyatlar!
Steam'de oyun geliştirici ve yayıncıların son dönemde güncel döviz kurları doğrultusunda bir dizi zam gerçekleştirdiğini görmüştük. Bu zamlara bugün bir yenisi daha katılıyor.
2014 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olmasına rağmen günümüzde hâlâ Steam'in en çok oynanan yarış oyunlarından biri olan Assetto Corsa'ya %493'lük bir zam geldi.
Zam yalnızca ana oyunu değil, oyunun ek paketlerini de kapsıyor. %493'lük zam sonrası ana oyun 32,00 TL'den 190,00 TL'ye yükselirken, 10,50 TL olan ek paketler 54,00 TL'ye, 13,50 TL olan ek paketler ise 75,00 TL'ye yükselmiş durumda.
Özellikle de 2014 yılında çıkış yaptığı göz önünde bulundurulduğunda Assetto Corsa'ya bu zammın gelmesi oldukça olası görünüyordu. Yine de indirim dönemlerinde indirime girmesinden ötürü gelen zamma rağmen oyun ve ek paketler hâlâ alınabilir durumda.
Assetto Corsa Zam Sonrası Oluşan Fiyatlar
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Assetto Corsa
|32,00 TL
|190,00 TL
|Assetto Corsa - Dream Pack 1
|13,50 TL
|75,00 TL
|Assetto Corsa - Dream Pack 2
|13,50 TL
|75,00 TL
|Assetto Corsa - Dream Pack 3
|13,50 TL
|75,00 TL
|Japanese Pack
|6,20 TL
|33,00 TL
|Assetto Corsa - Ferrari Pack
|13,50 TL
|75,00 TL
|Assetto Corsa - Ready to Race Pack
|10,50 TL
|54,00 TL
|Assetto Corsa - Porsche Pack I
|10,50 TL
|54,00 TL
|Assetto Corsa - Porsche Pack II
|10,50 TL
|54,00 TL
|Assetto Corsa - Porsche Pack III
|10,50 TL
|54,00 TL
|Assetto Corsa - DP6
|-
|21,99 TL
|Assetto Corsa - Red Pack
|13,50 TL
|75,00 TL
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