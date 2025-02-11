Steam Co-Op Oyunları Çok Ucuza Satın Alma Fırsatı Sunuyor

Steam'de Yerel Eşli Oyun Festivali başladı. Bununla birlikte arkadaşlarla birlikte oynanabilecek oyunlar indirime girdi. Bunlar arasında Mortal Kombat 11, NBA 2K25, Tekken 7, Overcooked! 2, We Are Football 2024, Divinity: Original Sin Enhanced Edition ve daha pek çok oyun bulunuyor.

17 Şubat TSİ 21.00'de sona erecek kampanya kapsamında Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. Popüler dövüş oyunu 49,99 dolardan (1.801 TL) 4,99 dolara (179 TL) düştü. Tekken 7 ise yüzde 75 indirim ile 6,26 dolara (225 TL) satılıyor.

Futbol menajerlik oyunu We Are Football 2024 yüzde 50 indirime girdi. Oyunun fiyatı 9,99 dolardan (360 TL) 4,99 dolara (179 TL) düştü. Co-op oyun denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Left 4 Dead 2 yüzde 90 indirim ile 57 sente (20 TL) satılıyor.

Portal 2 de yüzde 90 oranında indirime girerek yalnızca 57 sente sahip oldu. Yüzde 60 oranında indirime giren Sackboy: A Big Adventure 59,99 dolardan (2.162 TL) 23,99 dolara (864 TL) düştü. Kampanyada öne çıkan oyunlar şu şekilde:

Steam Yerel Eşli Oyun Festivali'nde İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Mortal Kombat 11 49,99 dolar 4,99 dolar %90 Left 4 Dead 2 5,79 dolar 57 sent %90 Portal 2 5,79 dolar 57 sent %90 Back 4 Blood 59,99 dolar 5,99 dolar %90 Castle Crashers 7,99 dolar 79 senst %90 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 49,99 dolar 9,99 dolar %80 The Escapists 2 - Game of the Year Edition 14,99 dolar 2,99 dolar %80 Gears 5 29,99 dolar 7,49 dolar %75 Overcooked! 2 12,49 dolar 3,12 dolar %75 Dying Light Standard 10th Anniversary Edition 12,99 dolar 3,89 dolar %70 Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar %60 Sackboy: A Big Adventure 59,99 dolar 23,99 dolar %60 ARK: Survival Ascended 20,99 dolar 11,54 dolar %45 Age of History II 3,49 dolar 1,74 dolar %50 GUILTY GEAR -STRIVE- 19,99 dolar 9,99 dolar %50 PlateUp! 10,49 dolar 3,56 dolar %66 Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate 14,99 dolar 9,74 dolar %35

Steam'deki kampanya döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.