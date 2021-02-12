Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Başladı!

Uzun zamandır beklediğimiz Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri sonunda başladı. Sayısız oyunda büyük fiyat düşüşlerinin yaşandığı kampanya beş gün sürecek. Almayı istediğiniz oyun veya oyunlar varsa, bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Oyuncular olarak oyun almak için indirim dönemlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Söz konusu Steam olunca da beklenen tarihler, mağazayı yakından takip eden SteamDB tarafından önceden sızdırılıyor ve takvimlerimizde pamuk ellerimizin ne zaman cebimize gireceğini merak edemeden öğrenmiş oluyoruz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ayın ortalarına doğru Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan SteamDB, yaklaşan Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi kampanyasının tarihlerini anons etmişti. Beklenen zaman ise sonunda geldi ve çattı.

Bildiğiniz gibi Çin Yeni Yılı 12 Şubat 2021 tarihinde kutlanacak ve geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da Steam üzerinde bu özel günün kutlanması maksadıyla Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi başlatıldı. Bugün itibarıyla başlayan kampanya, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek.

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri Detayları

Buradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasında, binlerce oyun uygun fiyatları ile sizleri bekliyor. Genel olarak baktığımızda, belirli türlere ait öne çıkan oyunlar listelenmiş. Bunların arasından dikkat çeken birkaç tanesi şöyle:

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition (279.99 TL yerine 83.99 TL)

Darksiders III (269 TL yerine 67.25 TL)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (55 TL yerine 13.75 TL)

A Way Out (199 TL yerine 59.70 TL)

Need for Speed Payback (199 TL yerine 69.65 TL)

The Witcher Enhanced Edition (18 TL yerine 2.7 TL)

Middle-Earth: Shadow of War (82 TL yerine 16.40 TL)

Code Vein (249 TL yerine 99.60 TL)

Frostpunk (50 TL yerine 17 TL)

DiRT 5 (92 TL yerine 46 TL)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (249 TL yerine 149.40 TL)

eFootball PES 2021 Season Update (65 TL yerine 32.5 TL)

Control Ultimate Edition (209 TL yerine 125.4 TL)

İndirime giren oyunların dışında, Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimleri süresinde her gün kullanıcılara hareketli çıkartmalar verilecek. Bu çıkartmaları hesabınıza ekleyerek, arkadaşlarınız ile sohbetleriniz sırasında kullanabiliyorsunuz. Çıkartmaları Puan Dükkanı kısmında bulabilirsiniz. Puan Dükkanı kısmında ayrıca çeşitli paketler de indirime girmiş durumdalar, onlara da bir göz atmayı unutmayın.