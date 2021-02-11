Ubisoft, Çin Yeni Yılı İndirimleri'ni Başlattı

Eğer bu ara yeni bir oyun almayı istiyorsanız, Ubisoft güzel indirim kampanyası yapıyor. Birçok farklı oyunun indirimde olduğu Ubisoft Çin Yeni Yılı İndirimleri’ni kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi yıl boyunca birçok farklı indirim dönemi oluyor. Bunların bazıları sezonluk olur iken, bazıları ara geçiş, bazıları özel günler ve bazıları da abonelik servislerinin avantajının kullanıldığı indirimler oluyor. Ubisoft mağazası üzerinde başlayan yeni indirim kampanyası da Çin yeni yılına özel olarak düzenleniyor. Hatırlayacağınız üzere daha önceden Steam mağazası bu özel günü kapsayan bir indirim gerçekleştirmişti. Görünen o ki sırayı Ubisoft almış.

22 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erecek olan indirim kampanyası kapsamında özel sürümleri de dahil iki yüz ondan fazla oyun ve yüz elli kadar indirilebilir içerikte % 17 ile % 85 arasında değişen oranlarda indirimler gerçekleştirilmiş. Bunlara ek olarak, eğer satın alımınız aşamasında LUNAR15 kodunu kullanırsanız da otomatik olarak % 15 oranında ek indirim kazanıyorsunuz. Bu sayede, mesela Far Cry Primal 56.25 TL yerine 47.81 TL’ye kadar iniyor. Bu kodu, ‘Add a promo code’ bağlantısına tıklayarak devreye sokabilirsiniz. Ne var ki bu kodun kullanım süresi otuz altı saat sonra dolacak. Yani acele etmenizde fayda var.

Ubisoft Çin Yeni Yılı İndirimleri Neler Sunuyor?

Çin Yeni Yılı İndirimi kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Genel olarak baktığımızda, birçok farklı seçeneğin bizi beklediğini görebiliyoruz. Bunlardan kayda değer olduğunu düşündüklerimizi aşağıda listeleyeceğiz. Ancak siz tabii ki enine boyuna incelemeyi ihmal etmeyin.