Steam'den Zamanınızı Boşa Harcamanızı Engelleyecek Uyarı Sistemi

SteamDB tarafından ortaya atılan yeni bir bilgi, Steam'in Erken Erişim oyunlara karşı oyuncuların yararına bir önlem aldığını ortaya koydu.

Bu yeni sistem, uzun süredir güncelleme almayan oyunlar ve yazılımlar için bir uyarı notu ekliyor. Özellikle yaklaşık bir yıldır güncelleme almayan oyunlarda bu uyarı mesajı Erken Erişim kutusunun içinde yer alıyor.

Mesaj şöyle:

Burada geliştiriciler tarafından açıklanan bilgiler ve zaman çizelgesi artık güncel olmayabilir.

Böylece uzun zamandır güncelleme almayan, muhtemelen artık geliştirilmeyecek bir oyuna zamanınızı yatırmaktan kaçınmış olacaksınız.

Terk Edilen Projelere Vakit Harcamayacaksınız

Yeni uyarı sistemi mantıklı ve faydalı bir özellik gibi görünse de bazı belirsiz yanları yok değil. Bir güncellemenin gerçekten güncel sayılması için hangi kriterlerin gerektiği sorusunu gündeme getiriyor.

Dalgalı veya alternatif yapılar kullanan oyunlar için bu sistemin nasıl çalışacağı belirsiz. Yani bir nevi yanıltma payı olabilir gibi duruyor.

Son yıllarda Erken Erişim modeli, pek çok büyük yapım için geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bu model tamamlanmayan ya da terk edilen projeler yüzünden oyuncuları sinirlendirmeye başlamıştı.

Ancak yeni güncelleme sayesinde oyuncuların oyunları satın alma evresinde daha yerinde kararlar almasını sağlayacak.