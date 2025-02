PlayStation 5 Sahiplerine Sevgililer Günü Hediyesi Sony'den Geliyor

Son sızıntılar ve fan spekülasyonlarına göre Sony, PlayStation 5 sahiplerini heyecanlandıracak bir Sevgililer Günü hediyesiyle geliyor. Bu özel güne özel bir gösteri etkinliği kapıda.

Etkinlik, PlayStation 5 sahiplerinin neler bekleyebileceğine dair ipuçları verecek ve belki de Insomniac Games'in Wolverine projesine dair uzun zamandır beklenen güncellemeleri gözler önüne serecek.

Beklenen Oyunlar: Ghost of Yotei ve Death Stranding 2

Etkinliğin 13 veya 14 Şubat'ta düzenlenebileceği düşünülüyor. Sony, bu özel sunumla sadece yeni oyun fragmanları paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda 2025 yılı için planladığı önemli projelere de dair ilk resmi açıklamaları da yapacak.

Özellikle Ghost of Yotei ve Death Stranding 2 gibi büyük PlayStation projelerin detaylarını merak edenler için bu gösteri biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Tabii Nintendo da bu ayın başlarında kendi büyük Direct sunumuyla gündeme gelebilir. Switch 2 hakkında sızıntılar devam ederken, belki de son teknolojiye sahip konsol için heyecan verici ilk bakışlar görebiliriz.

Gözler şimdi, bu özel etkinlikte neler olacağına kilitli; belki de Wolverine'in hikayesinde beklenmedik bir dönüş yaşanır ya da başka sürprizlerle karşılaşırız.

Geçmişteki Etkinlikler

PlayStation'un geçmişteki State of Play etkinlikleri, hayranlarına sürprizlerle dolu anlar yaşatmıştı. Geçmiş sezonlarda The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima gibi dev yapımların fragmanlarıyla dikkat çeken Sony, bu sefer de klasik oyun atmosferiyle modern teknolojiyi harmanlayan projelere imza atacak.

Özellikle Wolverine'in uzun süredir merak edilen gelişmeleri, hayranların beklentilerini daha da yükseltiyor. Buna ek olarak, Sony’nin PS5'e özel içerik stratejisi, rakiplerinin ötesine geçerek oyun kültürüne yeni bir soluk getirecek.

Siz bu etkinlik için heyecanlı mısınız? Yorumlarda buluşalım!