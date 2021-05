Steam, Bethesda Oyunları İçin Kampanya Başlattı: Büyük Fırsat!

Steam, Bethesda oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 75'e varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Steam'den Bethesda Oyunları İçin İndirim Fırsatı

Fallout 4 – 66,50 TL

Fallout 4 VR – 133 TL

Fallout New Vegas – 9 TL

Dishonored – 14,49 TL

Dishonored 2 – 57,49 TL

Doom Eternal – 65,67 TL

Doom – 49,50 TL

Doom VFR – 66,50 TL

Prey – 57,49 TL

Dishonored: Death of the Outsider – 66,50 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim – 57,49 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim VR – 133 TL

Wolfenstein: Youngbloog – 75,57 TL

Wolfenstein: The Old Blood – 12,40 TL

Wolfenstein II: The New Colossus – 53,60 TL

Rage 2 – 74,75 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Bethesda firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 67 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 75 oranında indirime girdi.

Yüzde 75 oranında indirime giren Rage 2'nin fiyatı 299 TL'den 74,75 TL'ye düştü. 14 Mayıs 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti. Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu Rage 2, açık dünya temasına sahip.

Fallout 4, yüzde 50 oranında indirime girerek 133 TL'den 66,50'ye düştü. Bethesda tarafından geliştirilen açık dünya rol yapma oyunu Fallout 4'ü henüz oynamadıysanız Steam tarafından başlatılan kampanyayı kaçırmamalısınız.

%60 oranında indirime giren Wolfenstein II: The New Colossus'un fiyatı 134 TL'den 53,60 TL'ye düştü. Machine Games tarafından geliştirilen yapım, aksiyon türünü seven oyunculara hitap ediyor. Yüzde 50 oranında indirime giren Dishonored 2'nin fiyatı 114,99 TL'den 57,49 TL'ye düştü.

Aksiyon seviyesinin her an yüksek olduğu Doom Eternal'ın fiyatı yüzde 67 oranında indirime girerek 199 TL'den 65,67 TL'ye düştü. 13 Mayıs 2016 yılında satışa sunulan Doom ise %50 indirime girerek 99 TL'den 49,50 TL'ye düştü.