Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirmeye Açıldı

Bizleri açık dünya oynanış ile etkileyici bir maceraya çıkartacak olan yeni ücretsiz Epic Games Store oyunu, The Pine indirmeye açıldı. Önümüzdeki bir haftalık süre zarfında kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Eğer oyunun detaylarını merak ederseniz, haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Detaylar haberimizde.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu, The Pines Oldu

Geliştiriciliği Twirlbound ve yayıncılığı da Kongregate tarafından yapılan Pine 2019 yılının Ekim ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Bu hafta içerisinde Epic Games Store kullanıcıları ile de buluşturulacak olan açık dünya oynanışa sahip aksiyon-macera oyunu, ilk haftasında ücretsiz olarak dağıtılacak. Hikaye olarak Albamare isimli bir dünyada geçen ve Hue isimli bir karakterin rolünü üstlendiğimiz Pine oyununda, kabilemiz için yeni bir ev arayışında olacağız ve bunun için ekolojiye ayak uydurmak gerekecek.

Senaryo boyunca altı farklı bölgede araştırma, ticaret, takas ve üretim yapmamız, diğer karakterler ile etkileşime girmek durumunda olacağız. Dahası ise Albamare dünyasındaki bazı olaylar bizim dışımızda gerçekleşecek. Bütün organizmalar canlı olacak ve hayatta kalabilmek için de her yolu deneyecekler. Bu noktada farklı türler ile arkadaş olmayı ve birlikte savaşmayı veya onlara saldırmaya, yiyeceklerini çalmaya veya onları yaşadıkları yeri terk etmeye zorlayabilirsiniz. Ne var ki bunun ekolojik dengeye etkisi olacak.

Eğer Pine detayları ile ilginizi çeken bir oyun olmuşsa, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 13 Mayıs 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde The Lion's Song oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.