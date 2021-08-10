Ücretsiz PUBG: Battlegrounds Fırsatını Kaçırmayın

Ücretsiz PUBG: Battlegrounds kampanyası başladı. Peki, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds, hiçbir ücret ödemeden nasıl oynanır? Kampanya ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Popüler dijital oyun mağazası Steam, battle royale türünü seven oyuncular sevindirecek bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG: Battlegrounds isimli yapım kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Ücretsiz PUBG: Battlegrounds Nasıl İndirilir?

İlk olarak Steam isimli dijital oyun mağazasının istemcisini bilgilsayarınıza indirip yükleyin.

Steam'i yükledikten sonra istemci üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Arama kısmına "PUBG: Battlegrounds" yazın ve oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu oyna" butonuna tıklayarak battle royale oyununu bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ücretsiz indirme işleminin 17 Ağustos tarihine kadar geçerli olduğunu belirtelim.

Tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyununu 17 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. 21 Aralık 2017 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştiren yapımı bilgisayarınıza indirmek için ilk olarak dijital oyun mağazası Steam'in istemcisini yüklemeniz gerekiyor.

Steam istemcisini bilgisayarınıza yükledikten sonra istemci üzerinden hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama kısmına "PUBG: Battlegrounds" yazın ve oyunun sayfasını görüntüleyin. "Oyunu oyna" butonuna tıklayarak popüler battle royale oyununu bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

PUBG PC Sürümünün Adı Değiştirilmişti

Geçtiğimiz günlerde PlayerUnknown's Battlegrounds'un PC sürümünün ismi sessiz sedasız bir şekilde değiştirilmişti. Genel olarak bakıldığında iki isim arasında hiçbir fark görünmese de yeniden markalama açısından atılan iyi bir adım olabilir.

PUBG evreninde yer alan çeşitli yeni oyunlar nedeni ile evren sürekli genişliyor. Her çıkan yeni oyun tıpkı diğer oyunlar gibi kısa sürede benimsenerek saatlerce oynanıyor. Bu da PUBG'nin başlı başına bir marka olmasını sağlıyor. Krafton'un karışıklık olmaması ve PUBG evrenindeki bütün video oyunlarının kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlamak için attığı adım oldukça mantıklı görünüyor.

Krafton, yeniden markalama altında her ne kadar doğru bir adım atmış olsa da PUBG'nin açılımı olan PlayerUnknown's Battlegrounds'un tamamını alıp Battlegrounds'u bir kez daha kullanması, oyunun yeni adının oyuncular arasında da bir hayli tartışılmasına sebep oldu.