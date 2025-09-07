Oyuncular Buraya: Sevilen Oyun Ücretsiz Oldu!

Popüler dijital oyun platformu Steam, oyuncuları sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Normalde 5 dolar fiyatla satılan sevilen yapım, kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Oyuncular oyunu hemen kütüphanelerine ekleyebilir ve süresiz olarak sahip olabilir. Peki bu fırsattan nasıl yararlanılır? İşte detaylar...

Broilers, Steam'de Ücretsiz Oldu

Oyun şirketleri ve dijital platformlar, yapımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için zaman zaman ücretsiz dağıtım kampanyaları düzenliyor. Böylece oyuncular herhangi bir ücret ödemeden oyuna sahip olabiliyor. Şimdi bu etkinlik Broilers için başladı.

Broilers, Bloxhill tarafından 2022’de piyasaya sürülen, satranç benzeri bir tahtada tavuk görünümlü yaratıkları çoğaltarak stratejik hamlelerle rakipleri alt etmeye odaklanan sıra tabanlı bir oyun olarak öne çıkıyor. Söz konusu yapımı 13 Eylül saat 20.00'ye kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyuna ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz:

Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki sayfasına ulaşın.

Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki sayfasına ulaşın. Adım 2: "Broilers Alın" başlığı altında "Hesaba Ekle" butonuna basın.

"Broilers Alın" başlığı altında "Hesaba Ekle" butonuna basın. Adım 3: Aşamaları takip ederek hesabınıza ekledikten sonra oynamaya başlayabilirsiniz.

Broilers Sistem Gereksinimleri

Gereksinim Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 İşlemci 2.0 GHz 2.0 GHz RAM (Bellek) 2 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı Integrated Graphics NVIDIA GeForce GTX 750Ti / AMD Radeon R9 270x DirectX Sürüm 9.0 Sürüm 9.0 Depolama 200 MB kullanılabilir alan 200 MB kullanılabilir alan

