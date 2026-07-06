Nothing'in Şeffaf Tasarımlı Kulaklığı Tanıtıma Saatler Kala Sızdı!

İngiliz teknoloji şirketi Nothing, 2024 yılında Nothing Ear (a) adlı kablosuz kulak içi kulaklığını piyasaya sürmüştü. Şirket, aradan geçen iki yılın ardından şimdi de halefi olması beklenen Nothing Ear (3a) modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kısa süre içinde tanıtılması beklenen Nothing Ear (3a) hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan yeni sızıntıyla birlikte fiyat/performans odaklı kulaklığın tasarımı ve renk seçenekleri gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Nothing Ear (3a) Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sızıntı kaynaklarından WinFuture tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda kablosuz kulaklığın oldukça şık bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. Sap kısmında Nothing'ın imza hâline getirdiği şeffaf tasarım dili korunacak. Anlaşılan o ki şirket bu tasarım vizyonunu yeni modelde de sürdürecek. Böylece sap kısmındaki bileşenler dışarıdan kolayca görülebilecek.

Sağ kulağa ait kulaklıkta yer alan kırmızı nokta ise gözden kaçmıyor. Bu detay, sağ kulak için hangi tarafın kullanılacağını kolayca ayırt etmeyi sağlayacak. Bununla birlikte silikon uçlu tasarım da dikkat çekiyor. Bu silikon uçlu tasarım kulaklığın kulağa daha sağlam oturmasına yardımcı olurken aynı zamanda dış ortam seslerini daha iyi izole ederek ses yalıtımını artıracak. Bu da doğal olarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde yüksek tutacak.

Elbette ortaya çıkan bu görsellerin Nothing tarafından henüz resmî olarak doğrulanmadığını belirtelim. Dolayısıyla şu an için sadece bir sızıntıdan ibaret.

Nothing Ear (3a) Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Sızıntıyla birlikte Nothing Ear (3a) modelinin renk seçenekleri de gün yüzüne çıktı. İddiaya göre şeffaf tasarıma sahip kulaklık; sarı, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Sarı ve pembe daha canlı renkleri tercih edenlere hitap ederken, siyah ve beyaz seçenekleri ise sade tasarımdan hoşlanan kullanıcılar için.

Nothing Ear (3a) Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing, yeni kulak içi kulaklığı Ear (3a) modelini 7 Temmuz’da tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı lansmanda yalnızca kulaklık değil, markanın yeni Android telefonu Phone 4b de sahneye çıkacak. Tanıtıma ise artık sadece birkaç saat kalmış durumda.

Nothing Ear (3a) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Nothing Ear (3a), 99 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Karşılaştırmak gerekirse 2024 yılında piyasaya sürülen selefi Nothing Ear (a) 49 euro fiyatla çıkış yapmıştı. Söz konusu model Türkiye'de ise resmî olarak 4 bin 999 TL'den satılıyor. Bu doğrultuda Nothing Ear (3a)'nın da ülkemizde satışa sunulması ve yaklaşık 9 bin TL fiyata sahip olması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Nothing Ear (3a) modelinin oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle sap kısmındaki şeffaf tasarım ve rahat bir deneyim sunacak silikon uçlar benim için oldukça önemli. Kulaklıklarda silikon uçların iyi olması kulakta sağlam durmasını sağladığı için benim açımdan kritik bir detay. Bu nedenle Nothing Ear (3a) modelinden beklentim oldukça yüksek.