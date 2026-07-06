vivo'nun 144Hz Ekranlı Amiral Gemisi Yolda! Beklenenden Erken Geliyor

vivo, şubat ayında orta-üst segment özelliklerine sahip V70'i kullanıcıların beğenisine sundu. Şirket an itibariyla ise V80 üzerinde mesai harcıyor. Hatta son gelişmeler vivo V80'in tanıtım tarihini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo V80 Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre vivo V80 ağustos ayının ortasında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Tabii şirketin şu an için ürünün tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Yani bu bilgiler sadece sızıntılardan ibaret.

vivo V80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'dan şu ana dek V80'in hangi ülkelerde satışa çıkacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak bir önceki neslin an itibarıyla ülkemizde satıldığını belirtelim. Buna ek olarak vivo V70 şu anda çeşitli e-ticaret platformlarında 47.949 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. vivo V80'in daha iyi özelliklere sahip olacağını göz önüne aldığımızda 50.000 TL civarı bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması bizleri şaşırtmaz.

vivo V80 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.59 inç

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Batarya Kapasitesi: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 50 MP

Biyometrik Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi tarayıcı

Kasa Malzemesi: Alüminyum alaşımlı çerçeve

Dayanıklılık Sertifikası: IP69

Editörün Yorumu

vivo V80'in önümüzdeki ayın ortasında tanıtılacak olması beni biraz şaşırttı. Bilindiği üzere vivo V70 şubat ayında tanıtıldı. Bu kapsamda şirketin bir yıl geçmeden herhangi bir devam modelini piyasaya sürmesini beklemiyordum. Tabii bu durum kullanıcılar için oldukça önemli bir gelişme. Sadece altı ay içinde serinin devam modellerinin gelmesi dikkat çekici diyebilirim.