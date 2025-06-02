Steam Açıkladı: Türkiye'de RDR 2 Satışları Fırladı!

Dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok oynanan oyunlar listesini paylaştı. Açıklanan listeye baktığımızda Rockstar Games'in popüler hikayeli oyunu Red Dead Redemption 2'nin üst sıralara yükseldiğini görüyoruz. İşte Steam çok satanlar!

Steam Çok Satanlar (20 Mayıs - 27 Mayıs 2025)

Türkiye listesinin ilk sırasında Valve'ın popüler FPS oyunu Counter-Strike 2 yer aldı. Onu yine aynı şirkete ait MOBA türü Dota 2 takip etmişken Red Dead Redemption 2 ise üçüncülüğe adını yazdırdı. 59.99 dolara satılan efsane yapım, geçtiğimiz günlerde yüzde 75 indirimle 14.99 dolara düştü. Görünen o ki kampanya, satışları etkiledi.

PUBG: BATTLEGROUNDS ve Euro Truck Simulator 2 ise sırasıyla dört ve beşinciyken, onları HELLDIVERS 2, The Witcher 3: Wild Hunt, RoadCraft ve ELDEN RING NIGHTREIGN takip etti.

Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;

Sıra Oyun Adı Fiyat 1 Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz 2 Dota 2 Oynaması Ücretsiz 3 Red Dead Redemption 2 59.99 dolar 4 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması Ücretsiz 5 Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar 6 HELLDIVERS 2 39.99 dolar 7 The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar 8 RoadCraft 27.99 dolar 9 ELDEN RING NIGHTREIGN 25.99 dolar 10 eFootball Oynaması Ücretsiz 11 Cyberpunk 2077 44.99 dolar 12 EA SPORTS FC 25 69.99 dolar 13 Baldur's Gate 3 34.99 dolar 14 Drive Beyond Horizons 12.49 dolar 15 World of Warships Oynaması Ücretsiz 16 R.E.P.O. 5.79 dolar 17 Warhammer 40,000: Space Marine 2 23.99 dolar 18 Rust 18.99 dolar 19 Warframe Oynaması Ücretsiz 20 Dead by Daylight 14.99 dolar

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