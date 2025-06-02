Steam Açıkladı: Türkiye'de RDR 2 Satışları Fırladı!
Steam, 20 Mayıs - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda RDR 2'nin yükseldiğini görüyoruz.
Dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok oynanan oyunlar listesini paylaştı. Açıklanan listeye baktığımızda Rockstar Games'in popüler hikayeli oyunu Red Dead Redemption 2'nin üst sıralara yükseldiğini görüyoruz. İşte Steam çok satanlar!
Steam Çok Satanlar (20 Mayıs - 27 Mayıs 2025)
Türkiye listesinin ilk sırasında Valve'ın popüler FPS oyunu Counter-Strike 2 yer aldı. Onu yine aynı şirkete ait MOBA türü Dota 2 takip etmişken Red Dead Redemption 2 ise üçüncülüğe adını yazdırdı. 59.99 dolara satılan efsane yapım, geçtiğimiz günlerde yüzde 75 indirimle 14.99 dolara düştü. Görünen o ki kampanya, satışları etkiledi.
PUBG: BATTLEGROUNDS ve Euro Truck Simulator 2 ise sırasıyla dört ve beşinciyken, onları HELLDIVERS 2, The Witcher 3: Wild Hunt, RoadCraft ve ELDEN RING NIGHTREIGN takip etti.
Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Oyun Adı
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Oynaması Ücretsiz
|2
|Dota 2
|Oynaması Ücretsiz
|3
|Red Dead Redemption 2
|59.99 dolar
|4
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Oynaması Ücretsiz
|5
|Euro Truck Simulator 2
|10.09 dolar
|6
|HELLDIVERS 2
|39.99 dolar
|7
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99 dolar
|8
|RoadCraft
|27.99 dolar
|9
|ELDEN RING NIGHTREIGN
|25.99 dolar
|10
|eFootball
|Oynaması Ücretsiz
|11
|Cyberpunk 2077
|44.99 dolar
|12
|EA SPORTS FC 25
|69.99 dolar
|13
|Baldur's Gate 3
|34.99 dolar
|14
|Drive Beyond Horizons
|12.49 dolar
|15
|World of Warships
|Oynaması Ücretsiz
|16
|R.E.P.O.
|5.79 dolar
|17
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|23.99 dolar
|18
|Rust
|18.99 dolar
|19
|Warframe
|Oynaması Ücretsiz
|20
|Dead by Daylight
|14.99 dolar
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