Steam Açıkladı: Türkiye'de RDR 2 Satışları Fırladı!

Steam, 20 Mayıs - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda RDR 2'nin yükseldiğini görüyoruz.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Dijital oyun mağazası Steam, Türkiye'de en çok oynanan oyunlar listesini paylaştı. Açıklanan listeye baktığımızda Rockstar Games'in popüler hikayeli oyunu Red Dead Redemption 2'nin üst sıralara yükseldiğini görüyoruz. İşte Steam çok satanlar!

Steam Çok Satanlar (20 Mayıs - 27 Mayıs 2025)

Türkiye listesinin ilk sırasında Valve'ın popüler FPS oyunu Counter-Strike 2 yer aldı. Onu yine aynı şirkete ait MOBA türü Dota 2 takip etmişken Red Dead Redemption 2 ise üçüncülüğe adını yazdırdı. 59.99 dolara satılan efsane yapım, geçtiğimiz günlerde yüzde 75 indirimle 14.99 dolara düştü. Görünen o ki kampanya, satışları etkiledi.

PUBG: BATTLEGROUNDS ve Euro Truck Simulator 2 ise sırasıyla dört ve beşinciyken, onları HELLDIVERS 2, The Witcher 3: Wild Hunt, RoadCraft ve ELDEN RING NIGHTREIGN takip etti.

Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;

Sıra Oyun Adı Fiyat
1 Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz
2 Dota 2 Oynaması Ücretsiz
3 Red Dead Redemption 2 59.99 dolar
4 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması Ücretsiz
5 Euro Truck Simulator 2 10.09 dolar
6 HELLDIVERS 2 39.99 dolar
7 The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar
8 RoadCraft 27.99 dolar
9 ELDEN RING NIGHTREIGN 25.99 dolar
10 eFootball Oynaması Ücretsiz
11 Cyberpunk 2077 44.99 dolar
12 EA SPORTS FC 25 69.99 dolar
13 Baldur's Gate 3 34.99 dolar
14 Drive Beyond Horizons 12.49 dolar
15 World of Warships Oynaması Ücretsiz
16 R.E.P.O. 5.79 dolar
17 Warhammer 40,000: Space Marine 2 23.99 dolar
18 Rust 18.99 dolar
19 Warframe Oynaması Ücretsiz
20 Dead by Daylight 14.99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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