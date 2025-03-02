Merakla Beklenen Steam Deck 2'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı!

Son dönemde el konsolu sektörünü Steam Deck ile adeta fetheden Valve, oyunseverlerin uzun ısrarları sonrasında yeni bir el konsolu daha geliştirmek için kolları sıvadı. Steam Deck 2 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni cihaz bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor.

Son olarak Steam Deck 2 ile ilgili yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. Sektörel kaynaklar yeni konsolun sahip olacağı işlemciyi ve performans detaylarını gözler önüne serdi.

Steam Deck 2, AMD Aerith Plus İşlemcisinden Güç Alacak

Yapılan paylaşımlara göre yeni Steam Deck 2, tıpkı selefi gibi kendisi için özel olarak geliştirilen bir AMD işlemcisinden güç alacak. Yonga setinin ismi ile ilgili resmi bir bilgi mevcut değil. Ancak kaynaklar, ilk konsol Stem Deck'in AMD Aerith isimli yonga setinden yola çıkarak, yeni işlemcinin AMD Aerith Plus olarak adlandırılacağını söylüyor.

Aktarılanlara göre AMD Aeirth Plus, CPU tarafında 3.8 GHz’e kadar performans sağlarken, GPU frekansında 1.8 GHz'lik bir hıza sahip olacak. Ayrıca, yeni işlemci ile birlikte Steam Deck’te bulunan maksimum TDP limiti 15W’tan 20W’a yükselecek. Yonga setine eşlik edecek belleğin ise 8533 MT/s hızında çalışacak Samsung marka bir RAM olacağı belirtiliyor..

Paylaşılan bilgiler, Steam Deck 2'nin işlemcinin mimarisi hakkında da bazı detayları gün yüzüne çıkarıyor. RDNA 3.5 GPU ve Zen 5 CPU mimarili bir yonga setine sahip olması beklenen Steam Deck 2, büyük bir ihtimalle 2026 yılında raflardaki yerini alacak.

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