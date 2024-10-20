Valve Açıkladı: Merakla Beklenen Steam Deck 2 Ne Zaman Gelecek?

Ünlü video oyun geliştiricisi Valve, merakla beklenen Steam Deck 2 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, yeni el oyun konsolunu resmi olarak doğrularken, çıkış tarihi hakkında oyunseverlere bilgi verdi. Detaylar haberde.

Oyunseverler Yeni Steam Deck 2 İçin Uzun Bir Süre Bekleyebilir

Uzun yıllardır oyun dünyasının önemli bir parçası olarak karşımıza çıkan taşınabilir el konsollarında kıyasıya rekabet devam ediyor. Son olarak Nintendo Switch 2'yi beklediğimiz şu günlerde Kasım 2023 yılında çıkış yapan başarılı Steam Deck konsolunun halefi ile ilgili ilk bilgiler gün yüzüne çıktı. Geliştirici Valve yeni konsolu doğrularken, cihaz hakkında birtakım önemli bilgileri de oyunseverlerle paylaştı.

Steam Deck’in baş tasarımcısı Lawrence Young, kısa bir süre önce verdiği bir röportajda Steam Deck 2'nin varlığını resmen doğruladı. Öte yandan Young, merakla beklenen el konsolunun yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Baş tasarımcı, konsolun çıkışına hala uzun bir süre olsa da cihazın bilgi işleme konusunda nesiller arası bir sıçramaya sebep olacağını ifade etti.

Öte yandan Young, her sene yeni bir konsol modelini satışa sunmanın oyunculara haksızlıklık olduğunu vurgulayarak yeni bir Steam Deck için donanım alanında önemli yükseltmelerin olması gerektiğinin altını çizdi.

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