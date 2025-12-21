Oyuncular Üzgün: Steam'in Uygun Fiyatlı Oyun Konsolu Satıştan Kalktı!

Dijital oyun mağazası Steam’in sahibi Valve’ın 2021 yılında tanıttığı ve 2022’de satışa sunduğu Steam Deck LCD artık üretimden kaldırıldı. Şirketin aldığı bu kararla birlikte 2025’in en bütçe dostu taşınabilir el konsollarından biri olarak gösterilen cihaz, tamamen satıştan kalkmış durumda. İşte ayrıntılar...

Steam Deck LCD Üretimi Sonlandırıldı

Valve, 399 dolar fiyata sahip Steam Deck'in web sayfasına "Steam Deck LCD modelini artık üretmiyoruz. Stoklar tükendiğinde tekrar satışa sunulmayacak” bilgisini ekledi. Bununla birlikte satın alma butonuna da tıklanmıyor ve üzerinde “Stokta yok” ifadesi yer alıyor. Buna göre cihaz artık tamamen satıştan kalkmış durumda.

Şirket, bu popüler modelin neden üretimden kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bununla ilgili bazı güçlü iddialar bulunuyor. Bunların başında küresel ölçekte yaşanan bellek krizi geliyor. Artan bellek maliyetleri nedeniyle Valve’ın özellikle uygun fiyatlı Steam Deck LCD modelinden yeterli kâr elde edemediği öne sürülüyor.

Bunun yanı sıra şirketin yeni ürünler için stok ve üretim alanı açmayı hedeflediği de konuşulan ihtimaller arasında. Nitekim Valve, kısa süre önce yeni Steam Machine, Steam Controller ve Steam Frame 3D başlığını duyurmuştu.

Oyuncular Üzgün

Oyun dünyası bu haberi üzüntüyle karşıladı çünkü Steam Deck LCD, bütçe dostu taşınabilir konsollardan biriydi. Asus markasına ait ROG Ally'nin giriş seviyesi modeli bile 489,99 dolar başlangıç fiyatına sahip. Bununla birlikte Lenovo Legion Go S’in başlangıç fiyatıysa 589,99 dolar seviyesinde. Görünen o ki Valve'ın son kararıyla birlikte pazarda rekabet kızışacak.

