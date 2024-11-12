Sınırlı Sayıdaki Yeni Steam Deck OLED Beyaz Sürümü Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Satış Tarihi!

Steam Deck serisi sınırlı stoklarla satışa çıkacak olan Steam Deck OLED: Limited Edition White'ı duyurdu. Bu özel sürüm, mevcut 1 TB OLED model ile aynı teknik özelliklere sahip ancak yeni beyaz ve gri renk kombinasyonuyla dikkat çekiyor. Sürüm 18 Kasım tarihinde belirli ülkelerde satışa çıkacak.

Steam Deck: OLED White Sürümü Fiyatı

ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa, Avustralya, Japonya, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore gibi birçok bölgede satışa sunulacak olan cihazla beraber yalnızca bu sürüme özel tasarlanmış beyaz bir taşıma çantası ve yine beyaz renkte bir mikrofiber bez de gelecek. Siparişler 18 Kasım’da Steam üzerinden açılacak ve Türkiye saatiyle 02:00'da erişime sunulacak. Cihazın fiyatı ise 680 USD, yani yaklaşık olarak 23.400₺.

Stoklar sınırlı olmasıyla beraber tükendiğinde yenilenmeyecek. Yani yalnızca kısa süreliğine satın alınabilecek bu ürünü edinebilmek için Kasım 2024 öncesinde Steam üzerinden bir satın alma işlemi yapılmış olması ve hesabınızın "iyi durumda" olması gerekiyor. Her hesap sadece bir cihaz alabilecek.