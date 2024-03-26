Steam Deste Oluşturma Festivali Başladı: Oynaması Ücretsiz Oyunları Kaçırmayın!

Steam, sık sık kullanıcıların karşısına çeşitli fırsatlar ve kampanyalarla çıkıyor. Platform, TL'den dolara geçtiğinden beri oyunları satın almakta zorluk yaşayan kişiler bu indirimler sayesinde oyunlara daha kolay erişebiliyor.

Deste Oluturma Festivali Neler Sunuyor?

Steam'in düzenlediği Deste Oluşturma Festivali'nde kullanıcılar kart ve deste oluşturma konusunda avantaj elde edebilecekler. Festival sürecinde oyuncular indirimli ve ücretsiz demolar ve ögelere erişim sağlayabilecekler.

Steam Deste Oluşturma Festivali, oyunculara ücretsiz puan dükkanı ögelerini de sunuyor. Puan Dükkanı ziyaret edildiği zaman hareketli çıkartma, avatar çerçevesi ve hareketli avatara tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olmak mümkün.

1 hafta boyunca sürecek olan festival, 1 Nisan Pazartesi günü 20:00'da sona erecek. Festival kapsamında indirimli oyunlar ve ücretsiz ögelere tüm kullanıcılar erişim sağlayabilecek.

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