Steam Deste Oluşturma Festivali Başladı: Oynaması Ücretsiz Oyunları Kaçırmayın!
Steam Deste Oluşturma Festivali başladı. 1 hafta sürece festivalde oynaması ücretsiz oyunlar da belli oldu. İşte detaylar!
Steam, sık sık kullanıcıların karşısına çeşitli fırsatlar ve kampanyalarla çıkıyor. Platform, TL'den dolara geçtiğinden beri oyunları satın almakta zorluk yaşayan kişiler bu indirimler sayesinde oyunlara daha kolay erişebiliyor.
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Dragon's Dogma 2 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
Deste Oluturma Festivali Neler Sunuyor?
Steam'in düzenlediği Deste Oluşturma Festivali'nde kullanıcılar kart ve deste oluşturma konusunda avantaj elde edebilecekler. Festival sürecinde oyuncular indirimli ve ücretsiz demolar ve ögelere erişim sağlayabilecekler.
Steam Deste Oluşturma Festivali, oyunculara ücretsiz puan dükkanı ögelerini de sunuyor. Puan Dükkanı ziyaret edildiği zaman hareketli çıkartma, avatar çerçevesi ve hareketli avatara tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olmak mümkün.
1 hafta boyunca sürecek olan festival, 1 Nisan Pazartesi günü 20:00'da sona erecek. Festival kapsamında indirimli oyunlar ve ücretsiz ögelere tüm kullanıcılar erişim sağlayabilecek.
Oynaması Ücretsiz Oyunlardan Bazıları
- Shadowverse CCG
- Magic: The Gathering Arena
- MARVEL SNAP
- KARDS - The WW2 Card Game
- Warhammer 40,000: Warpforge
- GWENT: The Witcher Card Game
- Star Realms
- Night of Fullmoon
- Warhammer the Horus Heresy: Legions
- Waven
- Eternal Card Game
- Minion Masters
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