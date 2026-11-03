RTX 3060, Steam'de Yeniden Zirveye Çıktı

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GeForce RTX 3060, Steam'de en çok kullanılan ekran kartı unvanını geri aldı. Kart Eylül 2026'da zirveyi RTX 5070'e kaptırmıştı. Valve'ın Ekim 2026 donanım anketinde Eylül'deki büyük sıçramaların çoğu tersine döndü. Linux'un payı da yüzde 3,95'e yükseldi.

Steam'de En Çok Kullanılan Ekran Kartları

Valve, Steam kullanıcılarının donanımını her ay isteğe bağlı ve anonim bir ankette topluyor. Tüm platformları kapsayan ana tabloda RTX 3060 yüzde 3,62 payla ilk sırada. RTX 5070 ise 2,30 puan kaybederek yüzde 3,56'ya indi.

Sıra Ekran Kartı Ekim 2026 Payı 1 RTX 3060 %3,62 2 RTX 5070 %3,56 3 RTX 4060 Laptop GPU %3,40 4 RTX 4060 %3,32 5 RTX 3050 %3,06

Yalnızca Windows bilgisayarları kapsayan tabloda yarış daha sıkı. Burada RTX 3060 ile RTX 5070 yüzde 3,78 payla eşit durumda. RTX 5070'in Windows'taki payı Haziran 2026'da yüzde 3,29'du, Eylül'de ise yüzde 6,15'e sıçramıştı.

Eylül'deki Sıçrama Neden Geri Döndü

Anketin dil dağılımı bu dönemde sert değişti. Basitleştirilmiş Çince kullananların payı Eylül'de yüzde 31,39'a çıkmış, Ekim'de yüzde 21,98'e inmişti. Donanım sitesi Hardware Busters dalgalanmayı bu dil karışımına bağlıyor. Valve anketi bölgeye göre ağırlıklandırmıyor, bu yüzden katılımcı grubu değiştiğinde sonuçlar da sert oynuyor.

Aynı geri dönüş bellek ve ekran tarafında da görüldü. Eylül'de zirveye çıkan 32 GB RAM yüzde 37,06'ya geriledi ve ilk sırayı yüzde 41,42 ile 16 GB RAM aldı. Birincil ekranlarda 1920x1080 çözünürlüğün payı yüzde 50,23'e çıktı. RTX 5060 ve RTX 5060 Ti de 1 puandan fazla kaybetti.

Windows, Linux ve İşlemci Payları

Windows'un toplam payı yüzde 93,70'e indi. Windows 11 yüzde 72,51'e çıkarken Windows 10 yüzde 21,11'e geriledi. macOS'un payı yüzde 2,35 oldu. Windows bilgisayarlarda işlemci tarafında Intel yüzde 53,48 ile AMD'nin önünde.

Linux ise 0,90 puan artışla yüzde 3,95'e çıktı. Bu oran Mart 2026'da yüzde 5,33 ile ilk kez yüzde 5'i aşmıştı. GamingOnLinux'a göre en yaygın dağıtım yüzde 16,39 ile CachyOS. Linux kullanıcıları arasında en çok kullanılan grafik birimi ise yüzde 10,13 ile Steam Deck'inki.

Türkçe Kullanan Oyuncuların Payı

Ankette Türkçe kullanan oyuncuların payı Eylül'deki yüzde 1,09'dan yüzde 1,35'e çıktı. Yalnızca Windows bilgisayarlar sayıldığında bu oran yüzde 1,41. Windows 10 kullanıyorsanız Microsoft'un sürüm desteğini 14 Ekim 2025'te bitirdiğini hatırlatalım. Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına kayıtlı bilgisayarlar ise güncelleme almayı sürdürüyor.

Editörün Yorumu

Ekim tablosu, tek aylık Steam sonuçlarına temkinli bakmak gerektiğini bir kez daha gösterdi. Eylül'deki RTX 5070 ve 32 GB zirvesi yalnızca bir ay sürdü. Yine de RTX 5070'in Windows'taki payı Haziran'dan bu yana yavaş ama düzenli artıyor. Bilgisayar toplamayı planlıyorsanız tek bir aya değil, en az 3 aylık sonuçlara bakın.