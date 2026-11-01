Intel Tek Günde 140 Milyar Dolar Kaybetti

Intel hisseleri, şirketin 4. çeyrek için verdiği gelir ve kâr beklentisi Wall Street'in tahminlerinin altında kalınca tek günde yüzde 28,58 değer kaybetti. 1974'ten bu yana en kötü borsa gününü yaşayan Intel, zayıf beklentinin başlıca nedenini pahalanan bellek yüzünden yavaşlayan bilgisayar satışlarına bağlıyor.

Intel Hisselerinde Tarihi Düşüş

30 Ekim 2026 Cuma seansında yüzde 30'a yakın düşen Intel hissesi, günü 65,76 dolardan kapattı. Bir önceki günkü kapanış fiyatı 92,07 dolardı. Ağustos 2024'teki yaklaşık yüzde 26'lık düşüşü geride bırakan bu kayıp, Intel tarihinde 1974'ten sonraki en sert günlük düşüş oldu. Hisse başına 26,31 dolarlık bu düşüşle Intel'in piyasa değerinden 1 günde yaklaşık 140 milyar dolar silindi.

Satışı tetikleyen, Intel'in 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte verdiği 4. çeyrek beklentisiydi. Şirket 15-16 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,25 dolar düzeltilmiş kâr beklerken analistlerin tahmini yaklaşık 17,1 milyar dolar gelir ve 0,43 dolar kârdı. Intel brüt kâr marjının da 3. çeyrekteki yüzde 43'ten 4. çeyrekte yüzde 37,1'e inmesini bekliyor.

Güçlü 3. Çeyreğe Rağmen Zayıf Beklenti

Intel'in 3. çeyrek geliri yıllık yüzde 21 artışla 16,5 milyar dolara çıktı. Veri merkezi ve yapay zeka biriminin geliri yüzde 78 büyüyerek 7,3 milyar dolara ulaştı. Bilgisayar işlemcilerini kapsayan istemci biriminin geliri yıllık yüzde 5, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 gerileyerek 8,1 milyar dolarda kaldı.

Intel istemci biriminin gelirinin 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20'den fazla düşmesini bekliyor. Kiryat Gat'taki İsrail fabrikasında 14 Ekim 2026'da yaşanan ve 2 çalışanın hayatını kaybettiği patlama da Intel'e göre fabrikanın uzun süre kapalı kalmasına yol açtı. Şirketin ilk değerlendirmesinde bu kaza 4. çeyrek gelirini yaklaşık 300 milyon dolar azaltacak ve kaybın neredeyse tamamı 10 nanometre (nm) sunucu işlemcilerinden gelecek.

Pahalanan Bellek PC Satışlarını Yavaşlattı

Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan, kazanç toplantısında müşterilerin son haftalarda bellek fiyatları ve arzı nedeniyle bilgisayar satışlarında yavaşlama sinyali verdiğini söyledi. Tan'a göre bilgisayar sistemlerinin fiyatları yıl başından bu yana önemli ölçüde arttı ve zaten sınırlı olan kurumsal bilişim bütçeleri daha da sıkıştı. Bilgisayar üreticileri de yavaşlayan satışlar karşısında stoklarını hızla azaltmaya başladı.

Yapay zeka veri merkezlerinin bellek talebi, Ekim 2026'da en ucuz 32 GB DDR5 bellek kitinin fiyatını 450 dolara taşımıştı. Intel'in tahminine göre PC pazarı adet bazında 2026'da yaklaşık yüzde 12 küçülecek, yılın ikinci yarısındaki düşüş yüzde 20'yi aşacak. Şirket 2027 için de yaklaşık yüzde 10'luk bir daralma bekliyor. Intel, bellek arzı düzelip fiyatlar normale dönmeden kalıcı bir toparlanma öngörmüyor.

Intel'in finans direktörü David Zinsner, bilgisayar pazarındaki yavaşlamanın en az 2027'nin ilk yarısına kadar süreceğini söyledi. Tan, Xeon sunucu işlemcilerine gelen talebi karşılayacak arzı artırmayı öncelikli hedef olarak gösterdi. Bu çeyrekte güçlü müşteri talebini karşılayamadıkları için hayal kırıklığı duyduğunu söyleyen Tan, Intel'i yeniden inşa etmenin çok yıllık bir süreç olduğunu da vurguladı.

Yeni Intel İşlemcilerinin Takvimi

Intel, sonuç açıklamasında işlemci fiyatlarına dair bir değişiklik duyurmadı. Panther Lake, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026'da tanıtılan Core Ultra Series 3 dizüstü işlemcilerinin kod adı ve Intel 18A sürecinde üretiliyor. Şirkete göre bu işlemcilerin üretimi başarıyla artırıldı. Intel, daha uygun fiyatlı bilgisayarlar için hazırladığı Wildcat Lake işlemcilerinde de talebin arzı aştığını belirtiyor.

Intel 18A-P üretim sürecindeki ilk bilgisayar işlemcisi olacak Nova Lake, şirkete göre takvimin önünde ilerliyor. Şirket bu işlemcilerin çıkışta Panther Lake'in 2 katı kadar bilgisayar tasarımında yer almasını bekliyor. Intel ayrıntıları Ocak 2027'deki CES fuarında paylaşacak. DDR4 bellekle devam etmek isteyenler için de bir seçenek var. Gigabyte, 2021'den kalma LGA 1700 soketine 2027 başında gelmesi beklenen yeni Intel işlemcilerini B760 ve H610 anakartlarında destekleyeceğini açıklamıştı.

ABD Hükümetinin Intel Payı Eridi

ABD hükümeti, Ağustos 2025'te Intel'den 8,9 milyar dolarlık hisse satın almıştı. Hisse başına 20,47 dolar ödeyen hükümet, yaklaşık 433 milyon hisseyle şirketin yüzde 9,9'una ortak olmuştu. Bu payın değeri 30 Ekim 2026'da tek günde yaklaşık 11,4 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla bu kayıp yaklaşık 568 milyar TL'ye denk geliyor.

TechCrunch'ın aktardığı CNBC hesabında ise bu kayıp 12 milyar dolar. CNBC'nin hangi fiyatları esas aldığı açıklanmadı. Düşüşün ardından yaklaşık 28,5 milyar dolar değerinde kalan pay, hükümetin ödediği bedelin 3 katından fazla ediyor.

Editörün Yorumu

Intel'in bu çeyreğinde beni en çok şaşırtan, sunucu işlemcilerine yetişemeyen şirketin bilgisayar tarafında alıcı kaybetmesi oldu. Uygun fiyatlı Wildcat Lake işlemcilerinde talebin arzı aşması da pahalanan bellek karşısında kullanıcıların daha ucuz bilgisayarlara yöneldiği izlenimini veriyor. Bence Ocak 2027'deki CES'te Nova Lake'in hangi fiyat bandında konumlanacağı, Intel'in bu eğilimi hesaba katıp katmadığını gösterecek. Yine de Intel bellek fiyatlarının normale döneceği tarihi vermediği için bu okuma erken olabilir.