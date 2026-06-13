BYD'nin 1000 Km Menzilli Elektrikli Otomobili Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde kamuflajlı olarak ilk resmi görselleri paylaşılan BYD Great Han modelinin tasarımı net olarak ortaya çıktı. BYD'nin yeni modeli Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) belgelerinde görüntülendi. Çinli üreticinin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı model, sahip olduğu menzil ve şarj süresi ile öne çıkıyor.

BYD Great Han'ın Özellikleri Neler?

Great Han, BYD'nin Han, Song, Tang ve Yuan modellerinden oluşan Dynasty serisinin amiral gemisi sedan versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 5.256 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.510 mm yüksekliğe sahip olan model, boyutları ile dikkat çekiyor. Tesla Model S ve Lucid Air modellerinden daha büyük boyutlara sahip olan Great Han buna rağmen oldukça yüksek bir menzil vadediyor.

BYD Great Han Kaç Kilometre Menzile Sahip?

Yeni modelin tek ve çift motorlu iki versiyonu olacak. Great Han, giriş seviyesinde arka aks üzerine monte edilen 503 beygirlik motora sahip. Çinli üreticinin yeni LFP Blade 2.0 bataryaları sayesinde tek motorlu versiyon tek şarjda 1.008 kilometreye kadar menzil sunacak. Elektrikli otomobiller için adeta psikolojik bir sınır olan 1.000 kilometrenin aşılması, elektrikli araçlara bakışı da değiştirebilir.

Çin yollarına göre düzenlenen CLTC standartlarına göre belirlenen bu menzil WLPT standartlarında ise farklılık gösteriyor. Çin'in trafikli yollarına göre düzenlenen CLTC standartlarında araçların daha fazla dur kalk yaptığı varsayılıyor. Bu da elektrikli otomobillerin menzillerine olumlu yansıyor. O yüzden WLPT değerlerinde aracın daha düşük bir menzile sahip olmasını bekleyebiliriz.

Yeni modelin üst versiyonuna geçtiğimizde arka akstaki elektrik motoruna ek olarak ön tarafta da 272 beygir güç üretebilen bir motor daha olacak. Bu versiyon çift motorun getirdiği avantaj ile dört tekerlekten çekiş sunacak. Çift motorlu versiyonun menzili ise CLTC verilerine göre 880 kilometre olarak açıklandı.

BYD Great Han'ın Şarj Süresi Ne Kadar?

BYD'nin yeni modelinde öne çıkan bir diğer detay ise şarj süresi. Great Han, markanı yeni LFP (lityum-demir-fosfat) Blade 2.0 batarya teknolojisi ile oldukça hızlı bir şarj süresine sahip. Elektrikli otomobil hızlı şarj özelliği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 97'ye kadar sadece 9 dakikada şarj olabilecek. Çinli üretici, bu bataryaların uzun süre performans kaybı olmadan kullanılabileceğini ifade ediyor.

BYD Great Han'ın Nasıl bir Tasarımı Var?

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın satışa hazır araçlar listesinden sızdırılan görüntüler yeni modelin tasarımını da tamamen ortaya koydu. Aracın tasarımının yanı sıra BYD Great Han'da sunulan bazı renk ve jant seçeneklerini de görme fırsatı yakaladık.

BYD Great Han, genel anlamda oldukça sade ve net bir sedan tasarımına sahip. Yeni model ön bölümde BYD'nin diğer araçlarında da tanıdığımız boydan boya uzanan LED aydınlatma grubuna ev sahipliği yapıyor. Ön tamponun her iki tarafında ve alt bölümündeki hava girişleri ise aracın batarya ve frenlerini soğutmakla görevlendirilmiş.

Yan tarafta da aracın pürüzsüz tasarımı devam ediyor. Aracın temiz çizgilerini sadece tavanın önünde konumlandırılmış LiDAR sensörleri bozuyor. Aracın destek sistemlerine yardımcı olmak için ön çamurluğun arkasında da küçük bir kamera görüyoruz. Arka bölümde de yine sade tasarım devam ediyor. Great Han'ın boydan boya uzanan stop lambaları bu bölümdeki tek dikkat çeken detay oluyor.

BYD Great Han'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD, Great Han'ın fiyatlarını henüz paylaşmadı. Ancak markanın amiral gemisi SUV modeli Great Tang'n ön satış fiyatını 250 bin yuan ( 1 milyon 705 bin 800 TL) olarak belirlemiş durumda. Sedan model de benzer hatta biraz daha düşük bir fiyat etiketine sahip olabilir. Son bilgiler doğrultusunda BYD Great Han yaklaşık olarak 230 bin yuanlık ( 1 milyon 569 bin 350 TL) fiyata sahip olabilir.

Ülkemizde sunulan BYD Han modeli, haziran ayında 4 milyon 573 bin TL'den alıcı buluyor. Bu modelin ağabeyi olarak nitelendirebileceğimiz BYD Great Han ise ülkemizde sunulması hâlinde bundan daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacaktır. BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma planlarını askıya aldıktan sonra Çin'de üretilen araçlara uygulanan ekstra yüzde 40 gümrük vergisi ile de karşı karşıya. Bu yüzden elektrikli amiral gemisi model en az 5 milyon TL'lik bir fiyata sahip olacaktır.

Editörün Yorumu

BYD Great Han, büyük boyutları ve tasarımı bile tam bir amiral gemisi sedan otomobil çizgisine sahip. Sade ve bir o kadar şık tasarımı ile öne çıkan model, asıl farkı ise şarj süresi ve menzil konusunda yaratabilir. Henüz modelin sadece CLTC verileri elimizde olduğu için net bir fikir söylemek oldukça güç ama 1.000 kilometreye yaklaşan bir menzil, BYD Great Han'ı kesinlikle rakiplerinin önüne taşıyacaktır.