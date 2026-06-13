Google, Uçuş Simülatörü Aracını Herkese Sundu! İndirmeye Gerek Yok

Google, dünya genelinde aktif olarak kullanılan araçlarından Google Earth'ün web sürümü için beklenen özelliği kullanıma sundu. Şirket tarafından yapılan duyuruda daha önce masaüstü sürümünde yer alan uçuş simülatörü özelliğinin artık web sürümü üzerinden de erişilebilir olduğu belirtildi. Bu özelliğe şu an Türkiye de dahil olmak üzere birçok üzere tüm ülkelerden erişilebiliyor.

Google Earth'ün Uçuş Simülatörü Aracı Nasıl Kullanılır?

Herhangi bir web tarayıcısını açın.

Google Earth'ün web sürümüne gidin.

Gitmek istediğiniz yeri seçin.

Üst kısımda yer alan "Araçlar" seçeneğine basın.

"Uçuş simülatörü" seçeneğine tıklayın.

Fareyi kullanarak uçağın gideceği yönü ayarlayabilirsiniz.

Google Earth'ün web sürümüne eklenen uçuş simülatörü aracı için herhangi bir indirme işlemine gerek bulunmuyor. Google Chrome gibi Earth'ü sorunsuz çalıştıran herhangi bir masaüstü tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. Earth açıldıktan sonra nerede hareket etmek istiyorsanız oraya gidebilir ve "Araçlar > Uçuş simülatörü" yolunu takip edebilirsiniz. Bu noktadan sonra geriye sadece fare ile kontrol etmek kalıyor.

Google Earth'ün Simülatör Aracında Uçak Seçilebiliyor mu?

Google Earth'ün uçuş simülatörü aracında uçak seçim özelliği bulunmuyor. Hatta ekranda uçağın bir parçası bile görünmüyor. Uçağı birinci şahıs bakış açısı ile yönetiyorsunuz ama uçağın içi de gösterilmiyor. Ekrana sadece gösterge paneli getiriliyor. Tabii, bu durum o uçuşun uyandırdığı hissiyatı yansıtmasının önünde engel oluşturmuyor.

Google Earth'ün Simülatör Aracı Mobil Tarayıcıda Çalışıyor mu?

Google Earth'ün web sitesine bir mobil tarayıcı üzerinden erişmeye çalıştığınızda uygulamayı indirme sayfasına yönlendiriliyorsunuz ancak bunu aşmanın çok pratik bir yolu bulunuyor. Tarayıcının ayarlarından masaüstü görünüme geçerek Earth'ü görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra Earth tıpkı masaüstü tarayıcıda olduğu gibi çalışıyor. Simülatör aracını da sorunsuz şekilde kullanmak mümkün hâle geliyor.

Mobil tarayıcı üzerinden Google Earth'ü açtığınızda uçuş simülatörünü kullanmak için masaüstü tarayıcıdaki adımları takip etmek yeterli. Araçlar seçeneğine bastıktan sonra uçuş simülatörünü kullanarak uçuş simülatörünü deneyebiliyorsunuz. Tabii, mobil tarayıcıda uçağı kontrol etmek için fareyi kullanamıyorsunuz. Bunun yerine telefonunuzun dokunmatik özelliğini kullanıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Google Earth'e bu tür eğlenceli özellikler eklenmesini aracın kullanım oranının artması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu uçuş simülatörünü birkaç dakika kullandım. Elbette ki çok gerçekçi bir simülasyon sağlamıyor fakat dünyanın istediğiniz herhangi bir yerinde uçabilmek ve bunu herhangi bir indirme işlemi yapmadan gerçekleştirmek, bana göre büyük öneme sahip. Sadece bu özellik sayesinde aracın web sürümünün kullanımı epey yaygınlaşacaktır.