Ford, Sizi Anlayan Hibrit Araç Tanıttı! 308 Beygir Gücü Sunuyor

Ford, yeni Mondeo Sport Edition modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Hibrit sistemle birlikte gelen otomobil, tercih edilen tasarım sayesinde yola daha iyi konsantre olmayı sağlıyor. Görüşü oldukça kolaylaştırarak daha çok güvende hissettiren otomobil, sürücülerin karmaşık komutlarını anlayan bir sesli asistan da içeriyor.

Ford Mondeo Sport Edition'ın Özellikleri Neler?

Motor Tipi: 2,0 litrelik turboşarjlı EcoBoost E

2,0 litrelik turboşarjlı EcoBoost E Toplam Güç: 308 beygir

308 beygir Maksimum Menzil: 915 km

915 km Ortalama Yakıt Tüketimi (WLTC): 5,99 L/100 km

5,99 L/100 km Otoyol Yakıt Tüketimi (WLTC): 4,64 L/100 km

4,64 L/100 km Uzunluk: 4920 mm

4920 mm Aks Mesafesi: 2945 mm

2945 mm Yapay Zeka Destekli Asistan: VA4.0

VA4.0 Kamera Sistemi: 540 derece panoramik kamera

Ford Mondeo Sport Edition hem benzinli hem elektrikli iki motor içeren EcoBoost E hibrit sistemi ile birlikte geliyor. Araç toplamda 308 beygir güç üretiyor. 4920 mm uzunluğa sahip olan bu otomobilin ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe 2945 mm.

Boyutlar üzerinden değerlendirme yapmak gerekirse otomobil özellikle arka koltukta oturanlar için konforlu bir yolculuk deneyimi sunacaktır. Geniş diz mesafesi sayesinde uzun yolculuklar için ideal bir seçenek hâline gelecektir. Diğer yandan uzunluğu da ideal seviyede görünüyor. Dışarıdan bakıldığında epey dikkat çekici görünmesini sağlayacaktır.

Araç dördüncü nesil VA4.0 sesli asistanla birlikte geliyor. Büyük dil modeli ile çalışan bu asistan, sabit komut kalıplarına bağlı kalmadan, günlük konuşma dilinde herhangi bir isteminizi algılama ve yerine getirme özelliğine sahip. Yani onunla konuşurken önceden belirlenmiş komutlara bağlı kalmanıza gerek yok, normal insanla konuşuyormuş gibi konuştuğunuzda sizi anlıyor.

Bu arabanın en iyi yönlerinden biri, 540 derecelik kamera sistemine sahip olması. Sadece sağı ve solu değil, aracın altını bile görebiliyorsunuz. Özellikle park ederken göremediğiniz tüm kör noktaları bu sistem sayesinde kolayca fark edebiliyorsunuz. Öte yandan çukur ve tümsekleri tespit etmek için de oldukça büyük rol oynuyor.

Ford Mondeo Sport Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Ford Mondeo Sport Edition'ın başlangıç fiyatı 209.800 yuan (1 milyon 431 bin 527 TL) olarak belirlendi. Daha üst donanım ST-Line ise 229 bin 800 yuana (1 milyon 567 bin 993 TL) satılacak. Türkiye'ye getirilmesi durumunda ise vergilerle birlikte fiyatı 6 milyon TL civarında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını not düşelim.

Ford Mondeo Sport Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Ford Mondeo Sport Edition'ın Türkiye ya da Avrupa'da satılması beklenmiyor. Yeni nesil Mondeo modelleri şu an sadece Çin pazarına odaklanıyor. Bu araba tamamen Çinli müşterilerin beklentilerine göre geliştirilmiş durumda. Kaldı ki Türkiye'ye getirilse bile motor dolayısıyla vergilerle birlikte fiyatı çok yüksek olacaktır. Bu fiyatlarla da mevcut rakiplerle rekabet etmesi pek kolay olmayacaktır.

Editörün Yorumu

Ford Mondeo Sport Edition'ın özellikle konfor arayışında olanlara hitap eden bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Oldukça uzun bir yapısı bulunan otomobil, arkada oturan yolcuları epey rahat ettirecek ve uzun yol yapanların bu konu ile ilgili en büyük şikâyetlerini ortadan kaldıracaktır. Tabii, yapay zeka destekli asistanın sağlayacağı kolaylıkları ve gelişmiş kamera sistemini de unutmamak gerekiyor. Tüm bu avantajlar sayesinde sunulduğu pazarda geniş kullanıcı kitlesi tarafından değerlendirilmesi muhtemel.