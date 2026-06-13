İş Makinesi Üreticisinden Hız Rekoru Denemesi! Efsane İsim Direksiyonda

J.C Bamford Excavators Limited yani kısaca JCB markasını genel olarak sunduğu iş makineleri ile biliyoruz. Dünyanın en büyük iş makinesi üreticilerinden biri olan JCB, hız rekorları konusunda da oldukça takıntılı. Son olarak hidrojen yakıtlı araçlara yönelen şirket, bu konudaki iddiasını kanıtlamak için ise dünya rekorunu ele geçirmek istiyor.

JCB Neden Bir Hız Rekoru Kırmak İstiyor?

JCB, son yıllarda iş makineleri için hidrojen motorları üretmeye başladı. Şirket bu yüzden hidrojen motorlarına sahip ürünlerinin tanıtımını en iyi şekilde yapma uğraşında. Hidrojenli araçların hızını müşterilerine göstermek isteyen marka aynı zamanda İngiliz mühendisliğini ve hidrojen motorlarının sağlamlığını da kanıtlamak istiyor.

Hidrojenli araçlarını herkese duyurmak isteyen şirket, daha önce olduğu gibi yine çözümü bir hız rekorunda buldu. JCB, Hydromax adını verdiği model ile yakın zamanda bir hız denemesi yapacak. İngiliz şirket, bu aracın koltuğuna ise karada ses hızını geçen ilk insan olan Andy Green'i geçirecek.

JCB Hydromax Ne Kadar Güçlü?

JCB Hydromax, her biri 800 beygir güç üreten iki adet hidroje motoruna ev sahipliği yapıyor. Toplamda 1.600 beygir güç üretebilen bu iki motor güçlerini dört tekerleğe birden aktaracak. Şirket bu motorların koordineli bir şekilde çalışması için çift şanzıman ve debriyaj sistemine yer veriyor.

Aracın tasarımında İlgiltere'nin ünlü motorsporları ve mühendislik şirketi olan Prodrive'dan yardım alınmış. Motor ayarlarından sorumlu şirket otomotiv ve enerji teknolojileri alanında uzman olan Ricardo olarak belirlenmiş. Aracın şanzımanı ise üst düzey motorsporları tecrübesi bulunan bir diğer İngiliz şirket Xtrac tarafından üstlenilmiş. Bunların yanı sıra Andy Green'in de aracın tasarımında söz sahibi olduğu biliniyor.

Şirket şu anda Hydromax'in ilk testlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mühendis ekibi hız rekoru kırması beklenen aracın süspansiyon, çekiş kontrolleri, aeodinamik parçalar ve kameralar dahil olmak üzere birçok bileşenini stres ve simülasyon testinden geçirdi. 1-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bonneville etkinliklerinde rekor için sahneye çıkacak olan aracın 563 km/s (350 mph) hıza ulaşması hedefleniyor.

Andy Green Kimdir?

Andy Green, havacılık ve otomotiv tarihinin en önemli figürlerinden birisi olarak nitelendirilebilir. Emekli bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) savaş pilotu olan Green, 1997 yılında ThrustSSC ile 1.227 km/s hıza ulaşarak adını tarihe kazıdı. Mach 1.016 hızına çıkarak karada ses hızını aşan ilk ve tek insan olan Green, yaptığı katkılardan dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı'na (OBE) layık görüldü.

Rekor kırmaya devam etmek isteyen Andy Green, hâlen devam eden ve dünyanın ilk 1.600 km/s hız denemesi olan Bloodhound LSR projesinin de baş pilootu konumunda. Green ayrıca JCB ile bir rekor sürüşe daha sahip. Ünlü pilot, 2006 yılında JCB Diesemax adı verilen araçla dizel araçlar için kara hız rekorunu 563,418 km/s (350,092 mph) hıza taşımıştı.

JCB'nin Daha Önce Kırdığı Rekorlar

2006 yılında JCB Dieselmax ile dizel motorlu araçlar kara hız rekoru : 563,418 km/s

2014 yılında JCB GT ile dünyanın en hızlı kazıcı yükleyicisi (beko loder) rekoru : 116,82 km/s

2019 yılında JCB Fastrac Two ile dünyanın en hızlı traktörü rekoru : 217,57 km/s

Editörün Yorumu

Karada ses duvarını aşan ilk insan olan Andy Green ile JCB'nin yollar bir kez daha kesişiyor. Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan rekor denemesi yalnızca bir hız rekoru olmayacak. Bu hız rekoru hidrojen motorlu araçlar için de önemli bir dönüm noktası olabilir. Hidrojen alanında çalışmalara diğer markalar tarafından da devam ediliyor. Bu rekor, hidrojen motorlu araç çalışmalarını da hızlandırabilir.