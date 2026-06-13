BYD Dolphin G DM-i Tanıtıldı! 1040 KM Menzil ve Dahası

BYD, yeni şarj edilebilir hibrit modelini tanıttı. Dolphin G DM-i olarak adlandırılan otomobil, markanın Avrupa için özel olarak geliştirdiği ilk model olma niteliği taşıyor. Sınıfına ve fiyatına göre yeterli bir konfor sağlıyor. Şirket, aracını bu yılın ilerleyen aylarında müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

BYD Dolphin G DM-i'nin Özellikleri Neler?

İçten Yanmalı Motor: 1,5 litre motor (94 beygir)

1,5 litre motor (94 beygir) Elektrik Motoru: 120 kW (161 beygir)

120 kW (161 beygir) Giriş Seviyesi (Active) Batarya Kapasitesi: 7.42 kWh

7.42 kWh Giriş Seviyesi (Active) Elektrikli Menzil: 40 km (WLTP)

40 km (WLTP) Giriş Seviyesi (Active) Toplam Güç: 129 kW (173 beygir)

129 kW (173 beygir) Üst Donanımlar (Boost, Comfort, Sport) Batarya Kapasitesi: 18.3 kWh

18.3 kWh Üst Donanımlar (Boost, Comfort, Sport) Elektrikli Menzil: 105 km (WLTP)

105 km (WLTP) Üst Donanımlar (Boost, Comfort, Sport) Toplam Güç: 156 kW (209 beygir)

156 kW (209 beygir) Üst Donanımlar (Boost, Comfort, Sport) Toplam Menzil: 1040 km

1040 km 0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 8,3 saniye (Üst donanımlar için)

8,3 saniye (Üst donanımlar için) Yakit Tüketimi: 4,5 litre / 100 km (Üst donanımlar için)

4,5 litre / 100 km (Üst donanımlar için) Bagaj Hacmi: 425 litre (Arka koltuklar yatırıldığında 1,225 litre)

425 litre (Arka koltuklar yatırıldığında 1,225 litre) İç Mekan: 8,8 inç LCD gösterge paneli ve donanıma göre 10,1 veya 12,8 inç dokunmatik multimedya ekranı

8,8 inç LCD gösterge paneli ve donanıma göre 10,1 veya 12,8 inç dokunmatik multimedya ekranı Boyutlar: 4160 mm uzunluk, 1825 mm genişlik, 1575 mm yükseklik

4160 mm uzunluk, 1825 mm genişlik, 1575 mm yükseklik Aks Mesafesi: 2610 mm

BYD Dolphin G DM-i'nin giriş seviyesi Active modeli, 70 kW (94 beygir) güç üreten 1,5 litrelik motor ile 120 kW (161 beygir) elektrik motoru ile geliyor. Toplamda ise 173 beygir (129 kW) güç sunuyor. Bu versiyonda 7,42 kWh batarya kapasitesi bulunuyor. WLTP standartlarına göre sadece elektrikli menzil 42 kilometre.

Daha üst donanımlar, 18,3 kWh batarya kapasitesine sahip. Üst donanımlarda elektrikli menzili 105 kilometreye çıkan otomobil, toplam 156 kW (209 beygir) güç üretiyor. Aracın 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması ise 8,3 saniye sürüyor. Bu arada yakıt tüketimi de 100 kilometrede 4,5 litre şeklinde.

İnce farlar ve yarı gizli kapı kolları bulunan araba, 4160 mm uzunluk, 1825 mm genişlik ve 1575 mm yükseklik değerlerine sahip. Ayrıca arka tekerlek ile ön tekerlek arası mesafe de 2610 mm. Tamamen elektrikli olan Dolphin modeline göre 130 mm daha kısa, 55 mm daha geniş olduğunu söyleyebiliriz.

BYD Dolphin G DM-i Türkiye'de Satılacak mı?

BYD'nin şu an Türkiye'de birçok aracı satılıyor. Bunu göz önüne alacak olursak Dolphin G DM-i'nin de Türkiye'ye gelebileceğini söylemek mümkün ama markanın şarj edilebilir hibrit araçların yüzde 30 ÖTV avantajından yararlanabilmesi için elektrikli menzilin en az 70 km olması şart.

Giriş seviyesi modele baktığımızda ise 40 km menzil sunduğunu görüyoruz. O yüzden giriş seviyesi modelinin Türkiye'de satışa ihtimali oldukça düşük. Bunun yerine 105 km elektrikli menzil sunan ve hibrit avantajından yararlanmayı mümkün kılan Boost, Comfort ya da Sports sürümlerini Türkiye'ye getirebilir.

Burada değinilmesi gereken bir diğer nokta, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Manisa fabrikasının belirsiz bir süre boyunca askıya alındığını duyurması. Bu durum, markanın Türkiye'deki konumuna dair pek çok soru işaretinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunların ortadan kalkması ile birlikte markanın Dolphin G DM-i ve diğer modellerinin Türkiye'deki müşterilerle buluşup buluşmayacağı netlik kazanacak.

BYD Dolphin G DM-i'nin Fiyatı Ne Kadar?

Active: 28.990 EUR (1 milyon 550 bin 472 TL)

28.990 EUR (1 milyon 550 bin 472 TL) Boost: 31.990 EUR (1 milyon 710 bin 921 TL)

31.990 EUR (1 milyon 710 bin 921 TL) Comfort: 33.490 EUR (1 milyon 791 bin 145 TL)

33.490 EUR (1 milyon 791 bin 145 TL) Sport: 34.490 EUR (1 milyon 844 bin 628 TL)

BYD Dolphin G DM-i'nin Active versiyonu için 28.990 EUR (1 milyon 550 bin 472 TL), Boost versiyonu için 31.990 EUR (1 milyon 710 bin 921 TL), konfor odaklı Comfort versiyonu için 33.490 euro (1 milyon 791 bin 145 TL) ve Sport adlı en üst sürüm içinse 34.490 euro (1 milyon 844 bin 628 TL) fiyat etiketi belirlendi.

BYD Dolphin G DM-i, Macaristan'ın Szeged şehrindeki fabrikada üretilecek. Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma kapsamında Avrupa'da üretilen araçlardan Çin menşeli arabalara uygulanan ek gümrük vergisi alınmıyor. Bu da BYD'nin söz konusu modeli diğer modellerden daha uygun bir fiyata sunabileceği anlamına geliyor. Giriş seviyesi modelin atlanacağını varsayarsak ve ÖTV avantajından faydalanırsa 2 milyon 600 bin TL civarı bir başlangıç fiyatı görebiliriz.

Editörün Yorumu

BYD Dolphin G DM-i'nin Avrupa pazarında rekabeti kızıştıracak bir model olduğunu düşünüyorum. Şu an bu sınıfta şarj edilebilir hibrit seçeneği oldukça az. Çoğu marka standart hibrit modellere bağlı kalıyor. Dolphin G DM-i ile bu boşluk dolacaktır. Bu sayede çok ciddi bir satış başarısı da elde edilebilir.