EA FC 25 Aşırı Ucuzladı! Galatasaray'ın Yıldızı ise Zirveye Çıktı

Electronic Arts'ın popüler futbol oyunu EA FC 25 Steam'de bir kez daha şimdiye kadarki en düşük fiyatına düştü. Normalde 69,99 dolar (yaklaşık 2700 TL) olan oyun, %70 indirimle sadece 20,99 dolara yani 800 TL civarında satılıyor.

Oyun Mart ayında da benzer bir indirime girmişti. Eğer o dönemde oyunu kütüphanenize eklemediyseniz şimdi tam sırası.

EA FC 25 Ultimate Edition da İndirimde

Ultimate Edition'ı almak isteyenler için de bir güzellik var: 100 dolarlık sürüm şu anda %60 indirimle 39,99 dolara yani 1550 TL'ye inmiş durumda. Bu fırsat da ana oyun gibi sınırlı süreli olacak ve Electronic Arts Yayıncı İndirimi kapsamında sunulacak. Kampanya için son gün 15 Mayıs 2025 olacak.

TOTS Kadrosu Yıldızı Osimhen

EA Sports indirim haberiyle birlikte FC 25'in Trendyol Süper Lig TOTS (Team of the Season) kadrosunu da duyurdu. Kadronun yıldızı ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen. Nijeryalı yıldız, 97 reytingli TOTS kartıyla kadronun en güçlü ismi.

İndirimli fiyattan oyunu Steam kütüphanenize eklemek isterseniz bu linkten EA FC 25 mağaza sayfasına gidebilirsiniz.