Nvidia'nın Rakiplerine Piyasada Olmadığı İçin Şükrettiren Ekran Kartı!

Nvidia'nın şimdiye kadar yaptığı en güçlü ekran kartlarından biri ortaya çıktı ama öyle raflarda ya da lansmanlarda değil... doğrudan bir Youtuber'ın test masasının üzerinde.

Der8auer isimli donanım uzmanı, bugüne kadar kamuya hiç gösterilmemiş bir ekran kartını test etti. Bu kartın adı TITAN ADA. RTX 4090'ın bile ötesine geçen bir performans sunabilen bu canavar kart ne yazık ki hiçbir zaman resmi olarak piyasaya çıkmadı — ki çıksaydı açık ara oyuncuların gözdesi olabilir ve diğer kartları gölgede bırakabilirdi.

TITAN ADA: 48 GB Bellekli Canavar GPU

Der8auer'in test ettiği TITAN ADA, Nvidia'nın en güçlü yongalarından biri olan AD102'nin tam sürümüyle geliyor. 18.432 CUDA çekirdeğiyle RTX 4090'dan %12 daha fazla işlem birimine sahip. 48 GB GDDR6X bellek de cabası; bu da mevcut en yüksek bellek kapasitesinin iki katı demek. 384 bit bellek veri yolu ve 1008 GB/s bant genişliği ile tam anlamıyla profesyonel işler için biçilmiş kaftan.

TITAN ADA'nın tasarımı da tanıdık; önceki TITAN modellerinde olduğu gibi bej renkli soğutucu, yan çerçevede yer alan büyük "TITAN" yazısı var.

RTX 4090 Ti prototipinden farklı olarak bu kartta iki adet 16 pin güç girişi bulunuyor. Aslında 600W üzeri bir güç tüketimi planlandığını düşündüren bir detay olmasına rağmen ama testlerde bu seviyelere çıkmamış. Muhtemelen bu seviye sonradan bir BIOS güncellemesiyle açılacaktı.

RTX 40 Serisine Fark Attı

TITAN ADA, teknik olarak RTX 40 serisinin bir parçası değil ama donanımı doğrudan o seriye dayanıyor. Hatta Gamers Nexus'un zamanında test ettiği RTX 4090 Ti prototipiyle aynı soydan geliyor. Her ikisi de dört slotluk devasa bir soğutucuyla geliyor ve anakartın dikey yerleştiği ilginç bir tasarımı tercih ediyor.

Bu açıdan bakıldığı zaman TITAN ADA aslında henüz çıkmamış RTX 50 Founders Edition kartlarının öncüsü bile diyebiliriz. Kartın PCB'si üç parçalı bir yapıda; ana kart döndürülmüş şekilde duruyor, PCIe bağlantısı ise ayrı bir kart üzerinden sağlanıyor.

Ancak küçük bir sorun var... sürücü desteği yok. GPU-Z bile kartı tam olarak tanıyamıyor. Bu yüzden güncel oyunların çoğu gerçekleştirilen testlerde çalıştırılamamış.

4K Cyberpunk 2077 Testi

Der8auer testlerini daha çok sentetik benchmark'larla sınırlı tutmuş. Time Spy Extreme testinde RTX 5090, TITAN ADA'dan yalnızca %11 daha hızlıyken; TITAN ADA, RTX 4090'a göre %15 daha yüksek skor almış. Speed Way testinde ise 4090'ın %7 önünde.

Ama asıl sürpriz Cyberpunk 2077 testinde patlıyor. TITAN ADA, 4K çözünürlükte, ışın izleme ve path tracing kapalı olarak yapılan testte RTX 4090'dan %22 daha yüksek FPS veriyor. Anlayacağınız 4090 ile 5090 arasında konumlanacak çok güçlü bir ara modelmiş bu.

Kısacası: TITAN ADA vardı, çok güçlüydü ama asla gelmeyecek. Bu Youtuber kartı nereden elde etmiş o da bilinmiyor. Belki Nvidia'dan biri gönderdi, belki de projede yer alan bir mühendis... Roman, önümüzdeki günlerde iki ek video daha paylaşacağını söylüyor: biri kartın çift güç bağlantısı üzerine, diğeri de detaylı söküm işlemi hakkında olacak.