Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 25 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın
Batlefield serisinin sevilen oyunu kampanya ile birlikte yalnızca 25 TL'ye düştü. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
Yayıncılığı Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield serisinin efsane oyunu için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Bir kampanya kapsamında Battlefield 1'in fiyatı yüzde 75 oranında indirime girdi. Bu sayede oyun çok ucuza satın alınabiliyor.
Battlefield 1 %75 İndirime Girdi
DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1 PlayStation mağazasında 100 TL'den 25 TL'ye düştü. Kampanya 22 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Eğer bu oyunu hâlâ oynamadıysanız kampanyadan yararlanabilir ve böylelikle çok düşük ücrete oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Türkçe arayüz desteğine sahip olan Battlefield 1'in Steam mağazasında 39,99 dolardan (1.550 TL) 1,99 dolara (77 TL) düştüğünü belirtelim. Xbox mağazasında ise bir kampanya mevcut değil. Xbox sürümü 117,50 TL'ye satılıyor.
Tek oyunculu ve çok oyunculu modlara sahip olan Battlefield 1 isimli oyun Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Çeşitli ödüllere layık görülerek en iyi savaş oyunları arasında yerini alan Battlefield 1 savaş atmosferini çok başarılı şekilde yansıtıyor.
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