Steam'in En İyileri Açıklandı! (2023)
Steam, her yıl olduğu gibi yılın birçok kategorideki en iyi oyunlarını yayınladı. İşte detaylar!
Steam her yıl olduğu gibi bu yılda da platformdaki belli başlı kategorilerde 'en iyi' olmayı başaran oyunları açıkladı.
'Yılın en iyi' oyunlarını içeren bu liste, Steam'de brüt gelir ve oyuncu etkileşimine göre en iyi performans gösteren oyunları içeriyor.
En Çok Satanlar (2023'te kazanılan en yüksek brüt gelir)
- Apex Legends
- Baldur’s Gate 3
- Call of Duty (MW III, Warzone, MW II)
- Counter-Strike 2
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Dota 2
- Hogwarts Legacy
- Lost Ark
- PUBG: Battlegrounds
- Sons of the Forest
- Starfield
Yeni Çıkanlar (en çok geliri lansmanın ilk iki haftasında kazananlar)
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Baldur's Gate 3
- Cities: Skylines II
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Payday 3
- Remnant II
- Resident Evil 4 (remake)
- Sons of the Forest
- Starfield
- Star Wars Jedi: Survivor
- Street Fighter 6
En Çok Oynananlar (40.000'in üzerinde en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı)
- Apex Legends
- Baldur's Gate 3
- Counter-Strike 2
- Destiny 2
- Dota 2
- Goose Goose Duck
- Hogwarts Legacy
- Lost Ark
- PUBG: Battlegrounds
- Sons of the Forest
- Starfield
Erken Erişim (bu yıl piyasaya sürülmeden önce ve sonra kazanılan en yüksek brüt gelir)
- Against the Storm
- Baldur's Gate 3
- Dave the Diver
- Demonologist
- Disney Dreamlight Valley
- Everspace 2
- Farlight 84
- Marvel Snap
- My Time at Sandrock
- Ready or Not
- Sun Haven
- Wartales
Steam Deck (bu yıl günlük aktif oyuncu sayılarına göre cihazda en çok oynananlar)
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Dave the Diver
- Elden Ring
- Half-Life
- Hogwarts Legacy
- Grand Theft Auto V
- Resident Evil 4 (remake)
- Starfield
- Vampire Survivors
- The Witcher 3: Wild Hunt
Kontrol Cihazı (en çok kontrol cihazıyla oynananlar)
- Apex Legends
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Call of Duty (MW III, Warzone, MW II)
- EA Sports FC 24
- Elden Ring
- FIFA 23
- Hogwarts Legacy
- NBA 2K23
- Resident Evil 4 (remake)
- Rocket League
- Starfield
- Street Fighter 6
VR (en çok gelir elde edenler)
- Beat Saber
- Blade & Sorcery
- Bonelab
- Boneworks
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
- Ghosts of Tabor
- Gorilla Tag
- Half-Life: Alyx
- Into the Radius VR
- Pavlov
- VTOL VR
OYUN
Steam Kış İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!
2023'ün son büyük Steam indirimi olarak görülen Steam Kış İndirimleri, 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 21.
Peki sizin Steam'de bu yıl boyunca favori oyunlarınız nelerdi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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