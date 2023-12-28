Steam'in En İyileri Açıklandı! (2023)

Steam her yıl olduğu gibi bu yılda da platformdaki belli başlı kategorilerde 'en iyi' olmayı başaran oyunları açıkladı.

'Yılın en iyi' oyunlarını içeren bu liste, Steam'de brüt gelir ve oyuncu etkileşimine göre en iyi performans gösteren oyunları içeriyor.

En Çok Satanlar (2023'te kazanılan en yüksek brüt gelir)

Apex Legends

Baldur’s Gate 3

Call of Duty (MW III, Warzone, MW II)

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Dota 2

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

Yeni Çıkanlar (en çok geliri lansmanın ilk iki haftasında kazananlar)

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

Cities: Skylines II

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Payday 3

Remnant II

Resident Evil 4 (remake)

Sons of the Forest

Starfield

Star Wars Jedi: Survivor

Street Fighter 6

En Çok Oynananlar (40.000'in üzerinde en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı)

Apex Legends

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

Destiny 2

Dota 2

Goose Goose Duck

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

Erken Erişim (bu yıl piyasaya sürülmeden önce ve sonra kazanılan en yüksek brüt gelir)

Against the Storm

Baldur's Gate 3

Dave the Diver

Demonologist

Disney Dreamlight Valley

Everspace 2

Farlight 84

Marvel Snap

My Time at Sandrock

Ready or Not

Sun Haven

Wartales

Steam Deck (bu yıl günlük aktif oyuncu sayılarına göre cihazda en çok oynananlar)

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Dave the Diver

Elden Ring

Half-Life

Hogwarts Legacy

Grand Theft Auto V

Resident Evil 4 (remake)

Starfield

Vampire Survivors

The Witcher 3: Wild Hunt

Kontrol Cihazı (en çok kontrol cihazıyla oynananlar)

Apex Legends

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Call of Duty (MW III, Warzone, MW II)

EA Sports FC 24

Elden Ring

FIFA 23

Hogwarts Legacy

NBA 2K23

Resident Evil 4 (remake)

Rocket League

Starfield

Street Fighter 6

VR (en çok gelir elde edenler)

Beat Saber

Blade & Sorcery

Bonelab

Boneworks

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Ghosts of Tabor

Gorilla Tag

Half-Life: Alyx

Into the Radius VR

Pavlov

VTOL VR

Peki sizin Steam'de bu yıl boyunca favori oyunlarınız nelerdi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.