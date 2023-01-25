Steam'in En Pahalı Oyunu Değişti: Bu Fiyata Oyun Mu Olur?

Dünyanın en büyük oyun platformu konumundaki Steam'de 2023 itibarıyla 50.000'den fazla oyun bulunuyor. Platformda dev bütçeli geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen Elden Ring gibi oyunlar olduğu gibi tek kişi tarafından tasarlanan oyunlara da rastlamak mümkün. Fiyat etiketi konusunda üreticiye serbestlik tanıyan Steam'de oldukça pahalı oyunlar görülebiliyor.

Yakın zamanda platformdaki en pahalı oyun unvanı da değişti. Buna göre The Hidden and Unknown isimli oyun, Steam'deki en pahalı oyun oldu. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor!

Steam'deki En Pahalı Oyun: 17.000 TL!

Steam'in en pahalı oyunu konumundaki The Hidden and Unknown, yapımcısı tarafından "Psikoloji ve felsefe alanlarında izleyicisinin algısını genişletmeyi amaçlayan hikaye tabanlı bir oyun" olarak tanımlanıyor. PCGames'in özel haberine göre oyunun yaratıcısı ThePro mahlaslı kişi, oyunu kişisel bir deneyim, bir hayat hikayesi olarak tasarladığını belirtiyor.

ThePro, oyunu kimsenin almayacağını bildiğini hatta almaması gerektiğini söylüyor. Şu an itibarıyla Steam'de 17.000 TL olan oyun, farklı yollardan elde edilebiliyor.

Buna göre ProX Discord kanalına girerek eşantiyonlar üzerinden The Hidden and Unknown oyununu elde etmeniz mümkün. Ancak ThePro, en pahalı oyun unvanını korumak için fiyatlandırmanın aynı kalacağını belirtiyor.