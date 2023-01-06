Steam Oyunlarına Devasa Zam Geldi

Önerilen dolar kurunun güncellenmesinin ardından firmaların Steam oyun zamları büyük bir hızla artmaya devam ediyor. 400'den fazla oyuna zam geldi!

Steam Oyunlarına Devasa Zam Geldi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Steam önerilen döviz kuru güncellenmişti. Bu hadisenin ardından birçok oyunun satış fiyatı değişti. Döviz kurunun değişimiyle birlikte Steam zamlanan oyunlar kervanına Ubisoft oyunlarının da dahil olduğu pek çok yeni oyun eklendi.

Bugün Steam'e gelen fiyat güncellemesiyle birlikte bazı büyük oyunlarda %700'e varan fiyat artışları görüldü. Listenin tamamına buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Steam Oyunlarına Devasa Zam Geldi

Steam Zamlanan Oyunlar (Ocak 2023)

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
Assassin’s Creed IV: Black Flag 179 TL

469 TL(+162%)
Assassin's Creed Origins 269 TL 699 TL(+160%)
Far Cry 5 269 TL 699 TL(+160%)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 89 TL 229 TL(+157%)
Watch Dogs 2 269 TL

699 TL(+160%)
For Honor 69,99 TL 179 TL(+155%)
Bus Simulator 21 159 TL 325 TL(+79%)
No Man's Sky 210 TL 510 TL(+142%)
Mortal Kombat 11 Ultimate 102 TL 799 TL (+683%) 
Amnesia: The Dark Descent 31 TL 190 TL(+513%)
Hellbound 25 TL

149 TL (+496%)
Postal Brain Damaged 32 TL 190 TL(+494%)
Postal Redux 16 TL 95 TL(+494%)
Postal 2 18 TL 105 TL(+483%)
SOMA 49 TL 280 TL(+471%)

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