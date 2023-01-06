Steam Oyunlarına Devasa Zam Geldi

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Steam önerilen döviz kuru güncellenmişti. Bu hadisenin ardından birçok oyunun satış fiyatı değişti. Döviz kurunun değişimiyle birlikte Steam zamlanan oyunlar kervanına Ubisoft oyunlarının da dahil olduğu pek çok yeni oyun eklendi.

Bugün Steam'e gelen fiyat güncellemesiyle birlikte bazı büyük oyunlarda %700'e varan fiyat artışları görüldü. Listenin tamamına buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Steam Zamlanan Oyunlar (Ocak 2023)