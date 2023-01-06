Steam Oyunlarına Devasa Zam Geldi
Önerilen dolar kurunun güncellenmesinin ardından firmaların Steam oyun zamları büyük bir hızla artmaya devam ediyor. 400'den fazla oyuna zam geldi!
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Steam önerilen döviz kuru güncellenmişti. Bu hadisenin ardından birçok oyunun satış fiyatı değişti. Döviz kurunun değişimiyle birlikte Steam zamlanan oyunlar kervanına Ubisoft oyunlarının da dahil olduğu pek çok yeni oyun eklendi.
Bugün Steam'e gelen fiyat güncellemesiyle birlikte bazı büyük oyunlarda %700'e varan fiyat artışları görüldü. Listenin tamamına buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz!
Steam Zamlanan Oyunlar (Ocak 2023)
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Assassin’s Creed IV: Black Flag
|179 TL
|
469 TL(+162%)
|Assassin's Creed Origins
|269 TL
|699 TL(+160%)
|Far Cry 5
|269 TL
|699 TL(+160%)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|89 TL
|229 TL(+157%)
|Watch Dogs 2
|269 TL
|
699 TL(+160%)
|For Honor
|69,99 TL
|179 TL(+155%)
|Bus Simulator 21
|159 TL
|325 TL(+79%)
|No Man's Sky
|210 TL
|510 TL(+142%)
|Mortal Kombat 11 Ultimate
|102 TL
|799 TL (+683%)
|Amnesia: The Dark Descent
|31 TL
|190 TL(+513%)
|Hellbound
|25 TL
|
149 TL (+496%)
|Postal Brain Damaged
|32 TL
|190 TL(+494%)
|Postal Redux
|16 TL
|95 TL(+494%)
|Postal 2
|18 TL
|105 TL(+483%)
|SOMA
|49 TL
|280 TL(+471%)
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