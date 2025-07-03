NVIDIA Pazarı Ele Geçirmiş: En Popüler Ekran Kartları Açıklandı!

Popüler dijital oyun mağazası Steam, her ay düzenli olarak yaptığı gibi geçtiğimiz aya ait donanım anketi sonuçlarını da paylaştı. Böylece oyuncuların en çok kullandığı ekran kartları gözler önüne serildi. Toplanan verilere göre açıklanan istatistikler, NVIDIA'nın lider olduğunu ortaya koydu. İşte en popüler ekran kartları...

En Popüler Ekran Kartları - Haziran 2025

Verilere göre NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, yüzde 4,99 kullanım oranıyla zirvede yer aldı. Onu yüzde 4,57 ile GeForce RTX 3060 izlerken, üçüncü sırada yüzde 4,41 ile GeForce RTX 4060 yer aldı. Listenin devamında ise yüzde 3,35 oranıyla GeForce GTX 1650 ve yüzde 3,13 ile GeForce RTX 3050 dikkat çekti.

12. sıraya kadar NVIDIA imzası taşıyan ekran kartlarını görüyoruz. Buna göre üreticinin pazarı büyük ölçüde elinde tuttuğunu söylemek mümkün. Diğer markalara baktığımızda AMD’nin Radeon Graphics ile 13. ve Radeon (TM) Graphics ile 14. sırada yer aldığını görüyoruz. Intel ise Iris Xe Graphics modeliyle 15. sıraya yerleşti.

Haziran 2025 itibarıyla en popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;

Sıra Ekran Kartı Kullanım Oranı 1 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 4,99% 2 NVIDIA GeForce RTX 3060 4,57% 3 NVIDIA GeForce RTX 4060 4,41% 4 NVIDIA GeForce GTX 1650 3,35% 5 NVIDIA GeForce RTX 3050 3,13% 6 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 3,03% 7 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 2,76% 8 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 2,59% 9 NVIDIA GeForce RTX 3070 2,55% 10 NVIDIA GeForce RTX 4070 2,31% 11 NVIDIA GeForce RTX 2060 2,29% 12 NVIDIA GeForce GTX 1060 2,15% 13 AMD Radeon Graphics 2,11% 14 AMD Radeon(TM) Graphics 2,08% 15 Intel Iris Xe Graphics 1,94% 16 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1,87% 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 1,83% 18 Intel(R) UHD Graphics 1,78% 19 NVIDIA GeForce RTX 3080 1,75% 20 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1,64% 21 Diğer 44,87%

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir ekran kartı modeli var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.