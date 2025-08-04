Steam Açıkladı: En Popüler Ekran Kartları Belli Oldu!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Temmuz 2025 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını açıkladı. Oyunculardan toplanan veriler doğrultusunda en çok kullanılan işletim sistemi sürümleri, işlemciler ve yazılımlar netleşirken, en popüler ekran kartları da belli oldu.

Verilere baktığımızda yüzde 4.62 kullanım oranıyla zirvede NVIDIA GeForce RTX 3060 yer alıyor. Hemen ardından yüzde 4.43 ile RTX 4060 Laptop GPU geliyor. Üçüncü sıradaysa masaüstü versiyonu olan RTX 4060, yüzde 4.39’luk oranla kendine yer buluyor.

Listenin devamındaysa GeForce RTX 1650, GeForce RTX 3050, GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 3060 Laptop GPU ve GeForce RTX 2060 modellerini görüyoruz. AMD, Radeon Graphics ile 12. sıraya, Intel ise Intel Iris Xe Graphics ile 15. sıraya adını yazdırıyor. Listenin geri kalanında NVIDIA hakimliği söz konusu.

En Popüler Ekran Kartları - Temmuz 2025

NVIDIA GeForce RTX 3060 - 4.62% NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU - 4.43% NVIDIA GeForce RTX 4060 - 4.39% NVIDIA GeForce GTX 1650 - 3.30% NVIDIA GeForce RTX 3050 - 3.08% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - 3.05% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - 2.69% NVIDIA GeForce RTX 3070 - 2.58% NVIDIA GeForce RTX 4070 - 2.39% NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU - 2.35% NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2.28% AMD Radeon Graphics - 2.16% AMD Radeon(TM) Graphics - 2.14% NVIDIA GeForce GTX 1060 - 2.11% Intel Iris Xe Graphics - 1.96% NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER - 1.87% Intel(R) UHD Graphics - 1.82% NVIDIA GeForce GTX 1660 Super - 1.78% NVIDIA GeForce RTX 3080 - 1.76% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 1.62%

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir ekran kartı modeli var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.