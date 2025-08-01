2026'nın Steam İndirim Tarihleri Belli Oldu

Steam, her yıl belirli dönemlerde çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar ile birlikte çok fazla sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düşüyor. Böylece oyuncular uygun fiyata eğlenceli zaman geçirebiliyor. Peki, Steam'de 2026'nın ilk yarısında hangi tarihlerde indirim yapılacak?

Önümüzdeki yıl Steam'de düzenlenecek ilk kampanyanın Dedektif Festivali olacağı açıklandı. Dedektiflik temalı oyunların çeştili oranlarda indirime gireceği bu kampanya 12-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Kutu oyunları oynamayı seven oyuncular için 26 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Kutu Oyunları Festivali gerçekleşecek.

5-9 Şubat tarihlerinde Yazma Festivali isimli bir kampanya düzenlenecek. 9-16 Şubat tarihleri sürecinde PvP Festivali, 19-23 Şubat tarihlerinde ise At Festivali yapılacak. 23 Şubat - 2 Mart tarihlerinde Steam Next Fest gerçekleşecek.

Kule savunma oyunları oynamayı seven oyuncular için 9-16 Mart tarihleri arasında Kule Savunma Festivali isimli kampanya düzenlenecek. Çok sayıda oyunun büyük indirime girdiği İlkbahar İndirimi, 19-26 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2026'nın ilk yarısını kapsayan takvimin tamamı şu şekilde:

2026 Yılına Ait Steam İndirim Tarihleri

Ocak 2026:

Dedektif Festivali: 12-19 Ocak

12-19 Ocak Kutu Oyunları Festivali: 26 Ocak - 2 Şubat

Şubat 2026:

Yazma Festivali: 5-9 Şubat

5-9 Şubat PvP Festivali: 9-16 Şubat

9-16 Şubat At Festivali: 19-23 Şubat

19-23 Şubat Steam Next Fest - Şubat 2026: 23 Şubat - 2 Mart

Mart 2026:

Kule Savunma Festivali: 9-16 Mart

9-16 Mart Steam İlkbahar İndirimi 2026: 19-26 Mart

19-26 Mart Ev Festivali: 30 Mart - 6 Nisan

Nisan 2026:

Gizli Nesne Festivali: 9-13 Nisan

9-13 Nisan Orta Çağ Festivali: 20-27 Nisan

Mayıs 2026: