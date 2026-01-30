Steam ve Epic Games Türkiye'de Engellenebilir! Yeni Şartlar Geliyor

Türkiye'de 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik taslak metni ortaya çıktı. Meclisten geçmesi hâlinde 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi mümkün olmayacak. Bununla birlikte dijital oyun sağlayıcıları ve dağıtıcılarına yönelik de bazı şartlar koşulacak. Bunları karşılamamaları hâlinde ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Oyun Sağlayıcıları ve Dağıtıcıları İçin Düzenleme Yolda

DW'nin haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 15 yaş altındaki kişilerin güvende kalması için sosyal medya kullanımını kısıtlanmasına ilişkin taslak metninde dijital oyun sağlayıcıları ve dağıtıcıları ile ilgili önemli bölümlere rastlandı. Meclisten geçtikten sonra yasalaşacak olan bu düzenleme, dijital oyunların kontrol altına alınmasını sağlayacak maddeler de içeriyor.

Yaş Derecelendirmesi Doğru Yapılacak

Dijital oyunlar için kanuna yeni bir madde daha eklenecek. Buna göre oyun sağlayıcıları, yaş derecelendirmelerini doğru bir şekilde yapmaktan sorumlu tutulacak. Oyunların dağıtılmasını ya da oynanmasını sağlayan oyun dağıtıcıları (Epic Games, Steam, Xbox ve PlayStation mağazası, GOG vb.), uygun derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve bunları çıkarmak zorunda kalacak.

Ebeveyn Kontrolü Şart Koşulacak

Oyun dağıtıcılarının ayrıca oyunlar için ebeveyn kontrolü sunması zorunlu tutulacak. Ebeveynler, hesap ayarlarını kontrol edebilecek, satın alma ve ücretli üyelik gibi işlemleri kendisi onaylayacak, çocuklarının platformu kullanma süresini takip edebilecek, çocuğun platformda geçireceği süreyi istediği gibi sınırlandırabilecek.

Oyun Dağıtıcıları, Türkiye'de Temsilci Bulunduracak

Aktarılan bilgilere göre Türkiye'de günlük trafik oranı yüksek olan yurt dışı merkezli oyun dağıtıcıları, Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Temsilci bilgileri, BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bildirilecek ve kamuya duyurulacak. Buna ek olarak BTK, oyun sağlayıcılarından algoritma, veri işleme sistemleri ve çok daha fazlası için bilgi talep edebilecek.

Şirketlere BTK tarafından istenen bilgileri vermek için 5 gün süre tanınacak. Ayrıca dijital oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi de BTK yönetmeliği ile belirlenecek. Bir oyun dağıtıcısı eğer yasal yükümlülüğünü yerine getirmezse 1-30 milyon TL'ye kadar para cezası alacak. İhlalin devamı hâlinde internet bant genişliği önce yüzde 50, sonrasında yüzde 90'a kadar daraltılacak.

Oyun dağıtıcısı, yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra cezaların sadece dörtte biri tahsil edecek ve bant daraltması kaldırılacak. Bunun henüz bir taslak olduğunu, meclisten geçmediğini belirtelim. Henüz yasa hâline gelmediği için dijital oyun dağıtıcıları ve sağlayıcıları şimdilik yeni kurallara bağlı kalmak zorunda değil.