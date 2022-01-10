Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı ile Yeni Bir Rekor Kırdı

Steam eş zamanlı kullanıcı sayısı ile bir rekor daha kırmayı başardı. Popüler dijital oyun hizmeti, başarılarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Milyonlarca oyuncu tarafından sık sık kullanılan platformun elde ettiği başarıya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Steam, yeni bir rekorun altına imza attı. SteamDB tarafından aktarılan bilgilere göre popüler dijital oyun hizmetinin eş zamanlı kullanıcı sayısı, 9 Ocak 2022 tarihinde 28 milyonu aştı. Böylelikle platform, tüm zamanların eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırmayı başardı.

Pazar günü 28 milyon 230 bin 853 kullanıcı aynı anda Steam'i kullandı. Platformun eş zamanlı kullanıcı sayısı ile elde ettiği rekorlar, genellikle çoğu kişinin vaktinin büyük bir kısmını evde geçirdiği süre içerisinde kırılıyor. Dolayısıyla elde edilen yeni rekorun da hafta sonunda gerçekleşmesi, kulağa mantıklı geliyor.

Steam isimli popüler dijital oyun platformu, 2 Şubat 2020 tarihinde 18.801.944 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak bir rekor kırmıştı. Başarılı hizmetin önceki rekoru Ocak 2018 tarihinde 18.537.490 kullanıcı ile kırılmıştı.

2020 yılının mart ayında popüler platformun eş zamanlı kullanıcı sayısı ilk kez 20 milyonu gördü ve belirli aralıklarla rekorlarına yenilerini ekledi. Öyle ki, popüler platform 20 milyonu gördükten iki hafta sonra 22 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Aralık ayında 24,7 milyon kullanıcı, Şubat 2021 tarihinde ise 26,5 milyon oyuncu eş zamanlı olarak Steam'i kullanmıştı.

Sahip olduğu geniş içerik kütüphanesi ve düzenli olarak düzenlediği oyun kampanyaları ile dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Steam isimli dijital oyun platformu, geçtiğimiz hafta 27,9 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı. Platform, dün 28 milyonu aşarak yeni bir başarı elde etti.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve'ın Steam isimli dijital oyun platformunun eş zamanlı oyuncu sayısı ile elde ettiği başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Steam eş zamanlı kullanıcı sayısı rekoru ile ilgli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.