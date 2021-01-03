Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırmaya Doymuyor: İşte Güncel Sayı!

Steam eş zamanlı oyuncu rekoru kırmaya devam ediyor. Mağazada dün itibarıyla yeni bir başarıya imza atıldı. Kırılan rekor ile güncel sayıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Steam, çoğu PC oyuncu oyuncusunun öncelikli tercihi konumunda bulunuyor. 2003 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmiş olan mağaza, oldukça kısa bir sürede muazzam bir popülarite yakalamıştı. Zaman içerisinde içeriğinin genişlemesi ile birçok başarıyı elde ettiği gibi birçok rekoru da kırmıştı. Yakın bir zaman önce de bu rekorlara bir yenisini ekledi. Steam, anlık oyuncu sayısında çıtayı biraz daha yukarıya taşıdı.

Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını günü geçtikçe daha ciddi bir hal almaya başlıyor. Virüsün mutasyona uğramasından sonra yayılma hızının bir hayli arttığını da düşünürsek, daha bir süre evlerimizde takılmaya devam edecekmişiz gibi görünüyor. Bu durumda, en büyük meşgalemiz de oyunlar oluyor ki bu da haliyle dijital mağazalara büyük yarar sağlıyor. Kaldı ki şu anda bütün mağazalarda devam eden Kış indirimleri mevcut ve bu da, haberimizin konusu olan Steam için büyük yarar sağlamış durumda.

Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kaç Oldu?

Bildiğiniz gibi son olarak geçenlerde sizinle paylaştığımız haberimizde de bahsettiğimiz üzere mağazada 24.776.635 ile eş zamanlı oyuncu rekoru kırılmıştı. Ancak bu tarihe karışmış oldu. Çünkü, SteamDB sayfasına yansıyan yeni grafik ile Steam üzerindeki eş zamanlı oyuncu rekoru artık 25.415.080 oldu. Bu rekorun kırılmasındaki en büyük etkenler ise Noel ve yılbaşı tatili ile çoğu kişinin çalışmaması ve salgın nedeniyle de evden dışarı çıkamıyor olmak. Tabii ki üstüne bir de halihazırda devam etmekte olan Kış indirimlerini eklemekte fayda var.

Ne var ki eş zamanlı oyuncu rekorunun kırılmasına rağmen oyun içi eş zamanlı oyuncu rekoru kırılabilmiş değil. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde verilen detaya göre, oyun içi eş zamanlı oyuncu rekoru 8.1 milyondu. Son yapılan ölçüme bakacak olursa, bu sayı 7.4 milyon seviyesinde kalmış durumda.

Son olarak, Steam mağazasında en çok oynanan oyunların başında Counter-Strike: Global Offensive geliyor. Bu oyunu sırası ile Dota 2, Cyberpunk 2077, Rust, Team Fortress 2, GTA V, Source SDK Base 2013 Multiplayer, Stardew Valley, Rocket League ve ARK: Survival Evolved oyunları takip ediyor.

Peki siz Steam mağazasında kırılan bu rekor hakkında ne düşünüyorsunuz? Otuz milyonu yakın bir zamanda görür müyüz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.