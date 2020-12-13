Steam eş zamanlı oyuncu sayısı ile ilgili yeni bir rekora imza attı. Valve Corporation tarafından geliştirilen popüler dijital oyun mağazası Steam, yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. Steam anlık oyuncu sayısında yaşanan rekor ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Steam Eş Zamanlı Oyuncu Sayısında Yeni Rekor Kırıldı

İlk olarak 12 Eylül 2003 tarihinde kullanıma sunulan dijital oyun mağazası Steam, kısa süre içerisinde oldukça popüler hale geldi. Steam, günümüzde bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği dijital oyun mağazası olmayı başardı. Dijital oyun mağazası, kullanıma sunulduğu günden itibaren birçok başarı elde etti ve elde etmeye de devam ediyor.

Avrupa bölgesinde yeni tip koronavirüs salgınının yaşanmaya başladığı mart ayında 20.3 milyon anlık oyuncu sayısı ile bir rekor kırılmıştı. Platform, mart ayı içerisinde üst üste yeni rekorlar kırarak 23.3 milyon anlık oyuncu sayısını görmüştü. Steam eş zamanlı oyuncu sayısı ile ilgili yeni bir rekor kırmayı başardı. Popüler platform, 24.776.635 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı.

Counter Strike: Global Offensive isimli oyunun söz konusu rekorun gerçekleşmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirtildi. Counter Strike: Global Offensive, ilk olarak mart ayında 1,2 milyon anlık oyuncu sayısını görmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Cyberpunk 2077’in de katkısı oldukça büyük.

Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, milyonlarca oyuncu tarafından bekleniyordu. Cyberpunk 2077 1 milyon 3 bin 264 oyuncu tarafından aynı anda oynanarak eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırmıştı. Video oyunu aynı zamanda bir milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan ilk tek oyunculu oyun unvanına da sahip oldu.

Dijital oyun mağazasının kırdığı bu rekorda Counter Strike: Global Offensive ve Cyberpunk 2077’nin yanı sıra yeni tip koronavirüs salgınının da payı bulunuyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. İnsanların bir kısmı bu dönemde önceki günlere göre video oyunlarında daha fazla zaman geçiriyor.

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