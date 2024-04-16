Steam FPS Festivali Başladı: %85'e Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!
Steam FPS Festivali başladı ve birinci şahıs nişancı türündeki oyunlar büyük bir indirime girdi. İndirimli oyunlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!
Steam'in Türk Lirası'ndan tamamen dolar ile oyun satışına geçmesiyle birlikte oyuncuların birçoğu indirimlerden indirimlere uygun fiyatlı oyunlara erişim sağlayabiliyor. Platformun yeni indirimleri de Steam FPS Festivali ile başladı.
Özellikle birinci şahıs bakış açısından oyun oynamayı sevenlerin dikkatini çeken festivaldi en popüler ve sevilen oyunlara büyük bir indirim uygulandı. %85'e varan indirimlerle oyuncuların karşısına çıkan oyunlara ilgi oldukça büyük.
Steam FPS Festivalindeki İndirimli Oyunlar
İndirim başlar başlamaz büyük bir ilgi gören Steam FPS Festivali, 22 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Öne çıkan, VR (sanal gerçeklik) ve stilize gibi pek çok kategoride indirime giren oyunlara %85'e varan indirimler uygulandı.
Hunt: Showdown başta olmak üzere Fallout 4 ve GTA 5 gibi popüler oyunların tamamına büyük oranda indirim geldi. Bir süre önce Türkçe dil desteği kazanan Ready or Not oyununda da kayda değer bir indirim yapılması oyuncuların dikkatinden kaçmadı.
Steam İndirimleri Ne Zaman? (2024)
Oyun fiyatlarının artması nedeniyle Steam indirimleri ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Valve tarafından paylaşılan Steam indirim takvimi ile beraber 2024 yılında düzenlenecek kampanyaların tarihleri belli oldu.
- Ready or Not: %33 indirimle 19.42 dolar
- Hunt: Showdown: %65 indirimle 6,64 dolar
- DayZ: %40 indirimle 26.99 dolar
- Fallout 4: %77 indirimle 2.99 dolar
- GTA 5: %66 indirimle 20.40 dolar
- Far Cry 6: %75 indirimle 11.99 dolar
- Deep Rock Galactic: % 67 indirimle 9.89 dolar
- System Shock: % 55 indirimle 13.49 dolar
- Arma Reforger: % 25 indirimle 11.24 dolar
- Hell Let Loose: % 35 indirimle 16.89 dolar
- Tiny Tina’s Wonderlands: % 75 indirimle 14.99 dolar
- BioShock: The Collection: % 80 indirimle 11.99 dolar
- Insurgency: Sandstorm: % 67 indirimle 6.92 dolar
- DOOM Eternal Deluxe Edition: % 67 indirimle 13.85 dolar
- BattleBit Remastered: % 50 indirimle 7.49 dolar
- Buckshot Roulette: % 10 indirimle 1.34 dolar
- Six Days in Fallujah: % 25 indirimle 8.99 dolar
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction: % 75 indirimle 7.99 dolar
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