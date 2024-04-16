Steam FPS Festivali Başladı: %85'e Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!

Steam'in Türk Lirası'ndan tamamen dolar ile oyun satışına geçmesiyle birlikte oyuncuların birçoğu indirimlerden indirimlere uygun fiyatlı oyunlara erişim sağlayabiliyor. Platformun yeni indirimleri de Steam FPS Festivali ile başladı.

Özellikle birinci şahıs bakış açısından oyun oynamayı sevenlerin dikkatini çeken festivaldi en popüler ve sevilen oyunlara büyük bir indirim uygulandı. %85'e varan indirimlerle oyuncuların karşısına çıkan oyunlara ilgi oldukça büyük.

Steam FPS Festivalindeki İndirimli Oyunlar

İndirim başlar başlamaz büyük bir ilgi gören Steam FPS Festivali, 22 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Öne çıkan, VR (sanal gerçeklik) ve stilize gibi pek çok kategoride indirime giren oyunlara %85'e varan indirimler uygulandı.

Hunt: Showdown başta olmak üzere Fallout 4 ve GTA 5 gibi popüler oyunların tamamına büyük oranda indirim geldi. Bir süre önce Türkçe dil desteği kazanan Ready or Not oyununda da kayda değer bir indirim yapılması oyuncuların dikkatinden kaçmadı.