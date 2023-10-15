Steam'de Bazı Geliştiricilerin Hesapları Ele Geçirildi: Güvenlik Artırıldı!

Valve Corporation'ın sahibi olduğu Steam, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip büyük bir oyun platformu olarak dikkat çekiyor. Ancak son zamanlarda geliştirici hesaplarının saldırılara maruz kaldığı bildiriliyor.

Siber suçlular, bu geliştirici hesaplarını ele geçirerek kötü amaçlı yazılım ve oyun güncellemelerini kullanıcılarına ulaştırma fırsatını elde ediyorlar.

Valve Uyardı, Önlemler Arttı!

Valve, bu güvenlik ihlali hakkında kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendirerek olayın ciddiyetini vurguluyor ve gereken adımları atıyor. Bununla birlikte, Steam platformunun gelecekte daha fazla saldırıya maruz kalmaması için ek güvenlik önlemleri alıyor.

Geliştirici hesaplarına yönelik bu tehlike, Ekim 2023'ün sonuna kadar geliştiricilerin iki faktörlü kimlik doğrulamayı geçmelerini gerektiriyor. Ancak, bu durum da yeni bir güvenlik sorununu beraberinde getiriyor. İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek için SMS kullanılacak, bu da SIM kart değişimlerine açık bir kapı açabilir.

Valve, "ekstra sürtüşmenin" Steam kullanıcılarını ve geliştiricileri potansiyel tehlikelerden korumak için bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Son dönemde yaşanan "karmaşık saldırılardaki artış" nedeniyle Valve, platformun güvenliğini artırmaya yönelik adımlar atıyor.

Siz alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.