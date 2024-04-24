Steam İade Politikası Güncellendi: Artık Hangi Koşullarda Oyun İadesi Yapılabilecek?
Steam, kullanıcılara belirli koşullara uyması durumunda oyunların geri ödemesini yapıyordu. Bu koşullara yeni bir güncelleme geldi. İşte detaylar!
Bundan tam 8 sene önce Valve, Steam üzerinden satın alınan oyunlar için kullanıcılara geri ödeme imkanı sunmaya başladı. Bu, sistemdeki tüm oyunlar için geçerli bir fırsat olarak değerlendiriliyordu.
Ancak geri ödeme almak için gerekli birkaç koşul vardı. Bunlardan ilki satın alma tarihi dahil 14 gün içerisinde oluşturulan taleplerde geçerli. Diğeri ise oyunu iki saatten fazla bir süre oynamış olmak gerekiyor.
Steam Oyun İade Etme Nasıl Yapılır?
Steam, oyun iade etme işleminin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyor fakat bunun için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartları sağlamanız hâlinde bazı adımlar uygulayarak video oyununu iade edebilmeniz mümkün.
Steam Para İadesi Yapmayı Durduruyor
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Steam, iki koşulu karşıladıktan sonra para iadesini kullanıcılara yapıyordu. Valve, "Erken Erişim" ve "Önden Erişim" programlarıyla oyunları çıkış tarihinden önce oynamaya izin vermeye başladığından beri bu durum sekteye uğradı.
Oyuncular, lansman öncesinde oyunları oynamaya başlayabiliyor ve sonrasında yine ödeme için talepte bulunabiliyordu. Bu durumun önüne geçmek için de Valve, bugün yeni bir karar aldı. Önden Erişim ve Erken Erişim oynama süresi artık koşul olarak sunulan iade sınırına dahil olacak.
Valve'nin ödeme politikasındaki güncelleme konusundaki açıklama şu şekilde:
Steam'den bir oyunu çıkış tarihinden önce satın aldığınızda, geri ödemeler için iki saatlik oynama süresi sınırı geçerli olacaktır (beta testi hariç), ancak geri ödemeler için 14 günlük süre çıkış tarihine kadar başlamayacaktır. Örneğin, Erken Erişim veya Gelişmiş Erişim'de olan bir oyun satın alırsanız, herhangi bir oynama süresi iki saatlik iade limitine dahil edilecektir. Oynanamayan bir oyunu çıkış tarihinden önce satın alırsanız, o oyunun yayınlanmasından önce istediğiniz zaman geri ödeme talebinde bulunabilirsiniz ve standart 14 günlük/iki saatlik iade süresi, oyunun başlangıç tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
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