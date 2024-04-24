Steam İade Politikası Güncellendi: Artık Hangi Koşullarda Oyun İadesi Yapılabilecek?

Bundan tam 8 sene önce Valve, Steam üzerinden satın alınan oyunlar için kullanıcılara geri ödeme imkanı sunmaya başladı. Bu, sistemdeki tüm oyunlar için geçerli bir fırsat olarak değerlendiriliyordu.

Ancak geri ödeme almak için gerekli birkaç koşul vardı. Bunlardan ilki satın alma tarihi dahil 14 gün içerisinde oluşturulan taleplerde geçerli. Diğeri ise oyunu iki saatten fazla bir süre oynamış olmak gerekiyor.

Steam Para İadesi Yapmayı Durduruyor

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Steam, iki koşulu karşıladıktan sonra para iadesini kullanıcılara yapıyordu. Valve, "Erken Erişim" ve "Önden Erişim" programlarıyla oyunları çıkış tarihinden önce oynamaya izin vermeye başladığından beri bu durum sekteye uğradı.

Oyuncular, lansman öncesinde oyunları oynamaya başlayabiliyor ve sonrasında yine ödeme için talepte bulunabiliyordu. Bu durumun önüne geçmek için de Valve, bugün yeni bir karar aldı. Önden Erişim ve Erken Erişim oynama süresi artık koşul olarak sunulan iade sınırına dahil olacak.

Valve'nin ödeme politikasındaki güncelleme konusundaki açıklama şu şekilde: