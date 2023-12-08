Steam'de 34 Dolar Değerindeki Üç Oyun Ücretsiz Oldu!

Steam, bu haftasonuna özel oyunseverleri hafta sonu bilgisayar başına kilitleyecek ve bu fırsatları kaçırmamak adına gözlerinizi bu oyunlara çevirmenin tam zamanı. GTFO, Chivalry 2 ve Mechabellum oyunları için sunulan bu özel fırsatlar, hafta sonunu güzelleştirmek için oyuncuları bekliyor.

Chivalry 2, Hafta Sonu için Ücretsiz (7-11 Aralık 2023)

Eğer daha önceden bir ortaçağ dünyasına dalma fırsatı yaşamadıysanız, işte şimdi tam zamanı! Chivalry 2'nin ücretsiz deneme sürümü ile büyük oyuncu toplulukları arasında gerçekleşen savaşlara katılın ve adrenalini hissedin! Oyunun keyfini çıkarmak için Steam sayfasından oyunu oynamayı unutmayın.

GTFO, Hafta Sonu için Ücretsiz (7-11 Aralık 2023)

Eğer bir oyun arkadaşınız varsa ve oyun oynamak için kararsızsanız, GTFO'yu oynamanızı tavsiye ederim. Bu, dört mahkumun gizemli bir tesisin içine girip yolda karşılaştığı canavar sürüleriyle yüzleştiği bir oyun deneyimi sunuyor. Bu hafta sonu ücretsiz bir şekilde GTFO oyunun keyfini çıkarmak için Steam sayfasından oyunu oynamayı unutmayın.

Mechabellum, Hafta Sonu için Ücretsiz (7-11 Aralık 2023)

Yüksek tempolu aksiyon ve benzersiz bir mekanikle dolu olan Mechabellum, oyunseverlere heyecan verici bir robot savaşı deneyimi sunuyor. Oyuncular sürükleyici bir hikaye ve devasa robotlar arasında aksiyonlu mücadelede yer alma fırsatı tanıyacak.

Bu oyunları ücretsiz olarak 11 Aralık 2023'e kadar oynayabilirsiniz ve oyunları sınırlı bir süre içinde indirimli şekilde alabilirsiniz. GTFO'nun tam sürümünü yüzde 40 indirim ile $8.99 fiyata, Chivalry 2 ise tam sürümünü yüzde 60 indirim ile $15.99 satın alabilirsiniz.