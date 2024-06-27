Steam'in Yeni Oyun Kontrolcüsü Duyuruldu: Peki Ne Kadar?

Oyun denince akla ilk gelen platformlardan Steam için hareketli bir gün yaşanıyor. Geçen saatlerde yeni oyun kayıt özelliğini oyunculara sunan platform, son olarak Horipad isimli yeni kablosuz oyun kontrolcüsüne kavuştu. Peki Steam'in yeni oyun kolu neler sunuyor ve ne kadardan satılıyor?

Steam Horipad Kontrolcüsünün Özellikleri ve Fiyatı

Horipad, Valve tarafından geliştirilmedi. İsminden de anlaşıldığı üzere, Hori isimli bir marka tarafından üretildi. Aynı zamanda, Microsoft'un "Designed for Xbox" ortaklık programına benzer şekilde "Wireless Horipad for Steam" iş birliğiyle geliyor. Yani, Valve'ın izni doğrultusunda lisanslı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Kontrolcünün tasarımına baktığımızda bizleri çok büyük yeniliklerin beklediğini söyleyemeyiz. Üretici, burada Steam Deck'in menü tuşlarını ve dokunmatik sensörlerini referans almış. Bununla birlikte, oyun kolunun yazılımı sayesinde özelleştirme imkanı sunduğunu belirtelim.

Horipad, 31 Ekim'de ilk olarak Japonya'da satışa çıkacak. Siyah, beyaz, neon sarı ve mor renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak kontrolcünün fiyatı ise 50 dolar olarak belirlendi. Son olarak diğer ülkelere ne zaman geleceğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.