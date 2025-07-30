Steam'de Binlerce Oyun Kayboldu! Platforma Tepki Çığ Gibi

Dijital oyun platformları Steam ve itch.io'daki içerikler sessiz sedasız silindi. İnternet arşivlerinden gelen verilere göre 20.000'den fazla içerik, "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle platformlardan kaldırıldı. Çoğunluk gerçekten platform kurallarını ihlal ettiğinden ötürü kaldırılmayı hak etse de; bağımsız geliştiricilerin kurallar çerçevesinde sunduğu oyunlar, özellikle LGBTQ+ etiketine sahip içeriklerin tamamen sebepsiz yere kaldırıldığı ortaya çıktı.

Itch.io'nun kurucusu Leaf Corcoran, yaptığı açıklamada, platformdaki NSFW (işe uygun olmayan) olarak etiketlenen tüm içeriklerin arama sonuçlarından çıkarıldığını duyurdu. Yani bu etiketle yayınlanan içerikler artık keşfedilemiyor. Bu içeriklerin satın alınması artık imkansız.

Itch.io Yetkililerinden Gözdağı: Kuralları Test Etmeyin

Itch.io, yeni kuralların oldukça sert olduğunu belirtiyor. İhlal edilen içeriklerin geri yüklenmesi mümkün değil. Hatta platform, bu tür ihlallerin tespiti halinde hesapların kalıcı olarak kapatılacağını ve ödeme alamayacaklarını açıkladı. Yetkililer açıkça söylemedi ancak verilen mesaj ortadaydı: Ya kurallara uyarsınız, ya da platformdan kapı dışarı edilirsiniz. İkinci bir şansınız olmaz.

Asıl mesele, güvenli olan içeriklerin de diğerlerinin yanında kaldırılmış olmasıydı. Örneğin bir çizgi roman sanatçısı Yuki Clarke, bilim-kurgu çizgi romanında "LGBT" etiketi bulunmasından ötürü içeriğinin kaldırıldığını, burada bir önyargı durumu olduğunu savundu.

Ödeme Platformlarına Şikayet Yağıyor

Emeklerinin boşa gitmesini istemeyen bazı sanatçılar, Steam ve itch.io platformlarındaki eserlerini apar topar kaldırmaya başladı. Özellikle itch.io, ödeme sağlayıcılarını kaybetmek istemediğinden sert önlemler almaya başlamışken sanatçılar, sıranın kendilerine gelmesini istemiyor. Öte yandan Visa ve Mastercard gibi firmalarına gelen şikâyetlerin haddi hesabı yok.

Stripe ve Payoneer gibi büyük sağlayıcıların yetişkin içerik barındıran platformlarla çalışmadığı zaten biliniyor. Itch.io'dan önce Steam de daha katı yetişkin içerik politikaları uygulayarak bazı oyunları mağazasından çıkardı. Sanatçılar, şikâyet yağmurunu başlatırken bir yandan da alternatif platformlar aramaya başladı bile.