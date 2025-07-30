Electronic Arts Oyunlarında %93'e Varan İndirim Başladı!

Steam'de Electronic Arts'ın oyunlarında yüzde 93'e varan indirim başladı. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Electronic Arts oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Battlefield 1, Battlefield 2042, EA SPORTS FC 25, STAR WARS Battlefront II, It Takes Two ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

Need for Speed Heat'ın Deluxe sürümü, 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında 69,99 dolardan (2.840 TL) 4,89 dolara (198 TL) düştü. En iyi yarış oyunları arasında yer alan yapımın Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Yarış türündeki Need for Speed Unbound da yüzde 93 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 69,99 dolar yerine 4,89 dolara satılmaya başlandı. Mass Effect Legendary Edition ise 59,99 dolardan (2.433 TL) 5,99 dolara (243 TL) düştü.

Battlefield 5'in Definitive sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 49,99 dolar (2.028 TL) yerine 4,99 dolara (202 TL) satılıyor. Battlefield 1 Revolution ise 3,99 dolara (161 TL) satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Electronic Arts Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Need for Speed Heat Deluxe Edition 69,99 dolar 4,89 dolar %93
Need for Speed Unbound 69,99 dolar 4,89 dolar %93
Mass Effect Legendary Edition 59,99 dolar 5,99 dolar %90
Battlefield V Definitive Edition 49,99 dolar 4,99 dolar %90
Battlefield 1 Revolution 39,99 dolar 3,99 dolar %90
Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolar 3,99 dolar %90
Battlefield 3 Premium Edition 39,99 dolar 3,99 dolar %90
Battlefield Hardline Ultimate Edition 39,99 dolar 3,99 dolar %90
Wild Hearts 69,99 dolar 10,49 dolar %85
STAR WARS Jedi: Survivor 69,99 dolar 13,99 dolar %80
STAR WARS Jedi: Fallen Order 39,99 dolar 9,99 dolar %75
STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition 39,99 dolar 7,99 dolar %80
STAR WARS: Squadrons 39,99 dolar 5,99 dolar %85
It Takes Two 39,99 dolar 11,99 dolar %70
Unravel Two 19,99 dolar 4,99 dolar %75
Titanfall 2: Ultimate Edition 29,99 dolar 5,99 dolar %80
Immortals of Aveum 59,99 dolar 8,99 dolar %85
Dragon Age: The Veilguard 59,99 dolar 29,99 dolar %50
Burnout Paradise Remastered 19,99 dolar 4,99 dolar %75

GTA 6'nın Fiyatı Ortaya Çıktı! Ne Kadar Ücret Ödemek Gerekecek?
OYUN

GTA 6'nın Fiyatı Ortaya Çıktı! Ne Kadar Ücret Ödemek Gerekecek?

Uzun süredir merakla beklenen GTA 6'nın fiyatı ortaya çıktı. Peki, Rockstar Games'in yeni açık dünya oyunu ne kadar fiyata satılacak? İşte detaylar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER