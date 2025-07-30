Electronic Arts Oyunlarında %93'e Varan İndirim Başladı!

Electronic Arts oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Battlefield 1, Battlefield 2042, EA SPORTS FC 25, STAR WARS Battlefront II, It Takes Two ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

Need for Speed Heat'ın Deluxe sürümü, 11 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında 69,99 dolardan (2.840 TL) 4,89 dolara (198 TL) düştü. En iyi yarış oyunları arasında yer alan yapımın Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Yarış türündeki Need for Speed Unbound da yüzde 93 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 69,99 dolar yerine 4,89 dolara satılmaya başlandı. Mass Effect Legendary Edition ise 59,99 dolardan (2.433 TL) 5,99 dolara (243 TL) düştü.

Battlefield 5'in Definitive sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 49,99 dolar (2.028 TL) yerine 4,99 dolara (202 TL) satılıyor. Battlefield 1 Revolution ise 3,99 dolara (161 TL) satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Electronic Arts Oyunları