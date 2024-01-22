Steam Korsanlar vs. Ninjalar Festivali Başladı!

Korsanlar vs. Ninjalar Festivali olarak adlandırılan bu festival, bugün yani 22 Ocak'ta başladı ve 29 Ocak'ta sona erecek.

Festival, korsan ve ninja temalı oyunlara odaklanacak. Bu kapsamda, korsan ve ninja temalı oyunlarda indirimler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek.

Festivalde İki Adet Hareketli Avatar Ücretsiz!

Festivale katılacak oyunlar arasında, Sea of Thieves, Assassin's Creed Black Flag, One Piece: Pirate Warriors 4 gibi oyunlar yer alıyor.

Festival kapsamında, 2 adet hareketli avatar ve hareketli çıkartma da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu çıkartmalara, festival sayfasından ulaşabilirsiniz. İşte indirime giren bazı oyunlar:

Sea of Thieves 2023 Edition

Sea of Thieves, 2023 yılında yeni bir sürümle güncellendi. Bu sürümde oyuna yeni içerikler ve özellikler eklendi. Bu içerikler arasında yeni gemiler, yeni hazineler, yeni görevler ve yeni etkinlikler yer alıyor.

Sea of Thieves 2023 Edition, şu anda Steam'de %50 indirimle 4.99 USD'ye sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak isteyen korsan oyunu hayranları, oyunu hemen satın alabilirler.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, 2016 yılında piyasaya sürülen bir gerçek zamanlı taktik oyunudur. Oyun, Edo dönemi Japonya'sında geçen bir hikayeyi anlatıyor.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, şu anda Steam'de %90 indirimle 1.99 USD'ye sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak isteyen dövüş oyunu hayranları, oyunu hemen satın alabilirler.

METAL GEAR RISING: REVENGEANCE

Metal Gear Rising: Revengeance, 2013 yılında piyasaya sürülen bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, Metal Gear serisinin bir spin-off'udur.

Metal Gear Rising: Revengeance, şu anda Steam'de %40 indirimle 8.99 USD'ye sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak isteyen aksiyon oyun hayranları, oyunu hemen satın alabilirler.

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2, 2023 yılında piyasaya sürülen bir aksiyon-platform oyunudur. Oyun, ilk oyunun devamı niteliğindedir.

Ghostrunner 2, şu anda Steam'de %50 indirimle 16.49 USD'ye sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak isteyen aksiyon oyun hayranları, oyunu hemen satın alabilirler.

Diğer indirimli oyunları görmek için buradaki Steam bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Steam Korsanlar vs. Ninjalar Festivali, oyunseverler için eğlenceli ve heyecan verici bir etkinlik olacak gibi görünüyor, bu indirimi değerlendirmeyi mutlaka unutmayın.