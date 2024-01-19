EA SPORTS FC 24, Steam'de Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

EA'in bu yıl gerek isim gerek oyun içi pek çok noktada yeniliğe gittiği popüler futbol oyunu serisinin yeni oyunu EA SPORTS FC 24, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Hâlihazırda %70 indirimle 20,99 dolara satılan EA SPORTS FC 24'ü henüz almamış fakat almayı düşünenler, indirimden yararlanabilmek adına oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynayabilecekler.

19-22 Ocak tarihleri arasında sürecek olan bu ücretsiz oynama fırsatı bittiğinde oyunu satın aldığınız takdirde ayarlarınız ve kayıtlarınız taşınacak.

EA SPORTS FC 24 Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Steam uygulamasını açın.

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra EA SPORTS FC 24 Steam sayfası na gidin.

na gidin. Hemen aşağıda yer alan "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

Oyun artık kütüphanenize gelecek ve yükleme ekranı açılacak. Belirlenen tarihler arasında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Eğer daha önce EA SPORTS FC 24 oynamadıysanız, ücretsiz olarak oynamanızı sağlayacak bu fırsatı ve indirimi kaçırmayın.