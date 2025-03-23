Steam'de Kötü Amaçlı Yazılım Taşıyan Bir Oyun Daha Tespit Edildi

Son yılların en popüler çevrimiçi oyun platformlarından Steam, oluşturduğu dev oyuncu ağının yanı sıra bünyesinde barındırdığı oyunların kalite düzeyini sürekli kontrol etmesi ve kullanıcılara zarar verebilecek oyunları listelememe konusunda titiz davranması sayesinde pek çok kişinin beğenisini kazanmış durumda.

Ancak bu durum, platformda zaman zaman kötü amaçlı yazılımlar içeren ve kullanıcı güvenliğini tehdit eden oyunlarla karşılaştığımız gerçeğini değiştirmiyor. Son olarak Steam'de yakında piysaya sürülmesi planlanan bir oyunun kötü amaçlı yazılımlar taşıdığı ortaya çıktı.

Steam'de Listelenen Sniper: Phantom's Resolution Oyunu Kötü Amaçlı Yazılım İçeriyor

Henüz geçtiğimiz aylarda binlerce kişinin indirdiği bir oyunda kötü amaçlı yazılım tespit ettiğini açıklayan Steam, kısa bir süre önce benzer bir olayla daha gündeme geldi. Ünlü platformda yeni listelenen ve çok yakında satışa sunulması planlanan "Sniper: Phantom's Resolution" isimli keskin nişancı oyununun, kullanıcıların güveniliğini tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar içerdiği keşfedildi.

Olaydan kısa bir süre sonra Steam'den kaldırılan oyunun, sahip olduğu yazılımlar üzerinden Windows bilgisayarlarda yönetici ayrıcalıklarına erişebildiği ve böylece kötü amaçlı kişilerin kullanıcı verileri çalmaya imkan tanıdığı bildiriliyor. Ek olarak oyunun kötü amaçlı yazılım içeren dosyalarının şimdiye kadar popüler antivirüs programları tarafından da tespit edilemediği aktarılıyor.

Henüz piyasaya sürülmemiş olsa da Steam sayfasına eklenen bir bağlantı üzerinden bir demo sürümünün indirilebildiği oyundan ne kadar kullanıcının etkilendiği şimdilik bilinmiyor. Siber güvenlik uzmanları, oyunu bu yolla indiren kullanıcıların cihazlarına virüs bulaşmış olabileceğini ve en kısa sürede yüklediği tüm dosyaları silinmesi ve bilgisayardaki tüm şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Oyunun geliştirici cephesi, konu hakkında yaptığı açıklamada oyunun yalnızca Steam platformu üzerinden dağıtılacağı ve üçüncü taraf bağlantılar kullanılarak indirme yapılmaması gerektiğini vurgularken, oyunun kötü amaçlı yazılımları nasıl içerdiği hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...